Вологжанам показали работы победителей конкурса деревянных скульптур

«И я здесь был, и мед я пил»

В Череповце с 5 по 11 июня на площади Химиков прошел первый фестиваль деревянных скульптур. Команды мастеров в течение недели работали над своими композициями. В фестивале поучаствовали художники со всей России и даже Беларуси. Десятку команд по жребию досталось по одному крупному бревну из осины или сосны с Пошехонья. Скульптуры вырезались на тему сказок А.С. Пушкина «Там на неведомых дорожках».

Итак, первое место взял мастер Денис Аранский из Беларуси с работой «И я здесь был, и мед я пил».

«Князь недолго собирался, На царевне обвенчался»

Второе место - скульптура «Князь недолго собирался, На царевне обвенчался». Команда под названием «Быть Добру!»: Иван Балаев и Владимир Алманов (Сергиев Посад).

«Царевна Лебедь»

Третье место разделили сразу две команды. Творческая группа «Короеды» - Антон Кашоид из Череповца и Николай Лапин из села Абаканово - создала деревянную композицию «Царевна Лебедь». Команда «Мастер Икс» - Юрий Писарев и Илья Ястребов из Череповца - прославились скульптурой «Мудрый старик Финн».

«Мудрый старик Финн»

Как сообщил мэр города металлургов, фигуры будут стоять на площади еще неделю, а потом отправятся на поляну сказок в парке КиО. Череповчан попросили с нежностью отнестись к труду мастеров и не вредить скульптурам.

Победители в специальных номинациях:

«Кот ученый»

«За неповторимый стиль» — команда «Косопузые Косоруки»: Евгений Широчкин (Рязань) и Марк Капралов (Тула), скульптура «Кот ученый».

«Что тебе надобно, старче?»

«За наибольшее соответствие теме фестиваля» — команда «Петарда»: Виталий Попов (Тарногский Городок) и Илья Махряков (Кунгур), скульптура «Что тебе надобно, старче?».

«Преданье старины глубокой»

«За оригинальность» — команда «Бобры»: Титов Андрей и Бобков Сергей (Тула), скульптура «Преданья старины глубокой».

«Быть Добру!»

«За высокий уровень мастерства» — команда «От Петровича»: Павел Калининский (Тарногский Городок) и Владимир Усов (Великий Устюг), скульптура «Быть добру».

«Колдун несет богатыря»

«За лучшее композиционное решение» — команда «Мыслеформа»: Андрей Шавард (Тотьма), скульптура «Колдун несет богатыря».

Планируется провести голосование на приз зрительских симпатий.

«Белка песенки поёт»

Фотографии - газета "Голос Череповца".