Партия «Новые люди» приглашает жителей и гостей Череповца на культквест

"Новые люди" помогут взглянуть на Череповец по-новому

В Череповце сторонники партии «Новые люди» проведут семидневный культквест «Череповец – культурный город». Череповчане и гости города в ходе недельного мероприятия смогут интересно и полезно провести время, познакомиться с достопримечательностями, открыть для себя ранее неизвестные факты об истории, культуре и социальной жизни Череповца. Для участников подготовили 40 точек квеста с индивидуальными заданиями. Каждая локация имеет экономическую, культурную или социальную значимость для города.

Мероприятие партии "Новые люди" в Череповце будет проходить целую неделю

Квест разработала команда под предводительством череповецкого студента, активиста «Новых людей» Матвея Чуранова. Матвей рассказал подробнее о своей идее:

«Пришла мысль сделать городской турпроект, который мог бы познакомить туристов с интересными местами Череповца, а жителям напомнить о важных точках города. Квест разрабатывали несколько человек при поддержке партии “Новые люди”. Власти города одобрили идею, они заинтересованы в развитии туризма. В Череповце энергичная молодежь, активно работают студсоветы, но из-за коронавируса в последнее время активностей стало меньше. Мы готовы исправить эту ситуацию.

Череповец прекрасен в любую погоду

Останавливаться после проведения квеста не намерены – выслушаем отзывы участников, отреагируем на них, дополним новыми локациями. Обязательно продолжим развитие туристических мероприятий в нашем городе».

Череповец - это сочетание современности и старины

Что нужно для участия в квесте «Череповец – культурный город»:

1) До 21 июня написать ВКонтакте организатору Матвею Чуранову или заполнить регистрационную форму.

2) С собой взять телефон или иное устройство с мессенджером Telegram.

3) Накопить запас решимости пройти все задания!

Квест стартует в понедельник 21 июня в 9 утра, финиш - в следующий понедельник 28 июня в 9 утра. На посещение всех локаций и выполнение заданий у участников будет целая неделя. Последовательность прохождения точек менять нельзя. Участвовать можно как в одиночку, так и в команде. Не забывайте о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

Планируется, что всего в соревновании примут участие свыше тысячи человек. Победителям вручат призы – музыкальные колонки, фирменный мерч и другие приятные подарки.

16+

В акции может участвовать любой желающий

Справка о политической партии «Новые люди»

Партия создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер.

По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.