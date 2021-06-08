На Вотчине Деда Мороза детей спасали от сбежавшего хищника

В зоопарке Дела Мороза, что находится на Вотчине Деда Мороза, случилось ЧП. Из вольера сбежала канадская пума Томас. Пришлось экстренно эвакуировать всех посетителей, среди них было немало детей.

Об инциденте сообщает портал «ГородВо», ссылаясь на собственные источники. ЧП произошло в минувшую субботу.

Оказывается, работник зоосада допустил оплошность - он кормил животных и не закрыл клетку. Пума по кличке Томас сбежала, выскочила на территорию вотчины, где гуляли люди. То есть на свободе оказался опасный хищник. Последствия могли быть самыми трагичными.

Администрация начала экстренную эвакуацию посетителей. Сотрудники зоопарка сумели загнать животное в один из вольеров. Чтобы транспортировать пуму в свой вольер, решили ее усыпить. Но при этом Томас погиб. Реанимация не смогла вернуть его к жизни.

На место выехала комиссия из Москвы - зоосад является филиалом Московского зоопарка.

Возможная причина гибели - не соблюдена дозировка снотворного, по какой-то причине антидот, который пытались ввести, зверю не помог.

Эта пума - дар предпринимателей в честь 10-летия зоосада. В 2018 году дикую кошку выкупили местные предприниматели Василий Перевалов и Константин Закутаев. Они купили хищника у ресторатора из Котласа Архангельской области за 150 тысяч рублей. Тот не мог ее содержать у себя - изменились правила содержания диких животных.

Томасу было около 7 лет.