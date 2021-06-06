Ученые и Яндекс выяснили, какие словечки выдают вологжан в интернете

Мульда у вологжан, а кое-что это совсем иное

Яндекса заинтересовался диалектами. Айтишники вместе со специалистами Института русского языка им. В.В. Виноградова составили словарик - в каких регионах какие используют слова. Для этого они проанализировали данные блог-платформы Яндекс.Дзен, изучив статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России. Всего в поле зрения экспертов попало около 11 млрд словоупотреблений. Лингвисты отобрали самые любопытные, систематизировали и прокомментировали.

Шушлайка - она только на Дальнем Востоке и в Сибири

Оказалось, что слово "отворотка" - дорога, отходящая в сторону от основной, очень распространено на Севере, но практически не встречается на востоке страны. А вот слово "шушлайка" - обозначающее малолитражку, наоборот.

Архаичные слова живучи у вологжан, и это здорово!

Словарик словечек вологжан в сети выглядит так

Такое популярное вологодское слово, а на востоке -то люди его не знают!

БАСКО, БАСКОЙ, БАСКИЙ — хороший, красивый. Баская у тебя машина. Архангельская область, Вологодская область, Кировская область, Пермский край, Свердловская область

БОМИК — спиртосодержащая жидкость, не предназначенная для употребления внутрь, но используемая как алкоголь. Хряпнул бомик и понесло. Вологодская область

БОРЩАНУТЬ — переборщить. С котлованом борщанули по глубине. Вологодская область

ВАЛЯВКА — лентяй, лентяйка. Один — успешный бизнесмен, второй — диванный валявка. Вологодская область

ВЕТРОВАЛ — поваленные ветром деревья. Скажите, применяются ли правила рубки к ветровалу? Вологодская область, Республика Карелия

ГОЛБЕЦ — подпол. У нас в деревене все себе на первом этаже голбцы делали. Вологодская область, Пермский край, Свердловская область

КАРАКАТ — вездеход. Покупайте колёсный каракат на шинах низкого давления. Архангельская область, Вологодская область, Республика Коми

МАЛОРИК, МОЛОРИК — молодец. Молорики, заморочились, сняли прикольный ролик. Вологодская область, Оренбургская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Челябинская область

МУЛЬДА — мусорный контейнер. Всё в мешок скидал и бросил в мульду. Вологодская область, Кемеровская область (Кузбасс), Удмуртская Республика

НАСМОТРЕТЬ — присмотреть. Насмотрела на одном сайте новый сервиз. Вологодская область, Псковская область, Смоленская область

НЕРАБОТЬ — лентяй, неработающий человек. Неработь, что с них взять. Вологодская область, Кировская область, Пермский край, Свердловская область, Удмуртская Республика

ОЛАШКА — оладушек. Помните те самые олашки в советских столовых? Вологодская область

ОПОЙКА — пьяница. Что за опойка на фото? Вологодская область, Нижегородская область, Свердловская область, Тверская область, Тюменская область

ОТВОРОТКА — поворот. По пути в город будет отворотка направо. Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Республика Карелия

ПАУТ — овод. Пауты грызут, устал отмахиваться. Вологодская область, Забайкальский край, Иркутская область, Кировская область, Красноярский край, Томская область, Тюменская область

ПЕШЕХОДНИК — пешеходный переход. Дорогу нужно переходить только по пешеходнику. Вологодская область, Кировская область

ПОЛОРОТЫЙ — рассеянный, глуповатый. Чего встал, полоротый, иди за дровами! Алтайский край, Вологодская область, Кемеровская область (Кузбасс), Новосибирская область

СТРОЖИТЬ — ругать, жёстко контролировать. Старшая сестра присматривала за младшей, строжила. Вологодская область, Ярославская область

УЛИВАТЬСЯ — заливаться. Я просто уливаюсь слезами умиления. Алтайский край, Вологодская область, Челябинская область

Географически вологжане близки и к Москве и к Вологде. И там можно сойти за своего, если знать кой-какие местные слова. В Москве - "едальня" - заведение общепита, "обплеваться" - испытать или выразить крайнее недовольство, "человейник" - большой многоквартирный дом.

В Санкт-Петербурге - "бадлон" - водолазка, "больняк" - больничный лист, "путяга" - среднее специальное учебное заведение, "пухто" - мусорный контейнер, "хабарик" - окурок.