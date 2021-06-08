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Общество8 июня 2021 9:45

Партия "Новые люди" благоустроила городской пляж в Вологде

Место отдыха горожан стало уютнее
Иван Чухнин
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Работы на пляже начались в мае

Работы на пляже начались в мае

Все начинается с идеи. Умение увидеть проблему и предложить, как ее решить - это важное начало любого изменения к лучшему. Однако довести идею до логического конца не менее важно. Как реализовано предложение сторонников партии "Новые люди"- обустроить городской пляж, узнавали вологодские журналисты.

Напомним, партия «Новые люди» предлагала всем желающим озвучивать проблемы региона, а также предлагать пути их решения. Для осуществления самых актуальных проектов было решено оказывать всяческую поддержку, в том числе и материальную. Победителей выявлял конкурс. В итоге на "Марафон идей" в Вологодской области поступило 132 заявки.

Работы хватало всем

Работы хватало всем

Как оказалось, на пляже с мая кипит работа. И, если десятки вологжан просто загорают на жарком июньском солнце, то представителям партии "Новые люди" явно не отдыха. Как рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Вологодской области Роберт Погосов, самое трудное было в запланированном - это выровнять пляж, срезать неровности, засыпать и разровнять свежий песок - его, предварительно просеяв, завезли более ста тонн!Победителем стал проект «Семейный пляж мечты» вологодского студента Владислава Витковского. Он предложил благоустроить пляж в парке Мира Вологды. Проект защищала сокурсница автора Анна Майорова. Она, в частности, сказала, что ежегодно все слышат об открытии единственного официального пляжа в городе, но нормального пляжа как не было, так и нет. Анна заверила, участники попытаются навести порядок, превратить уголок природы в уголок добра.

На пляже появились волейбольные площадки

На пляже появились волейбольные площадки

Какой пляж без волейбола? Так что подготовили две площадки, сняв грунт, засыпали их песком, уже установлены стойки, закуплены сетки и разметка.

Пришлось потрудиться над кабинками для переодевания: привели их в порядок, планируется расписать стены. Готовится подиум - сцена, на которой можно проводить мастер-классы, тренинги и различные мероприятия. Изготовлены лежаки. Кстати, точно такие можно видеть на набережной Москвы.

Даже рельеф пляжа пришлось изменить

Даже рельеф пляжа пришлось изменить

- А сложности, конечно, были. Уже сейчас на пляже много людей, особенно в выходные - стоит жаркая погода. А людям же нельзя мешать, так что приходилось подгадывать со временем, - рассказывает Роберт Погосов. - Спасибо, что нашлись те, кто помог и продолжает помогать. Конечно, стало видно, что много еще можно и нужно сделать. Например, поставить современные качели, расширить парковку, увеличить сам пляж... Спасибо людям, которые приходят на субботники. А так - на пляже постоянно работают сторонники нашей партии.

- Роберт, 10 июня пляжный сезон будет открыт. Что будете делать дальше?

- В день открытия пройдут мероприятия на свежем воздухе, в том числе турнир по пляжному волейболу, запланированы мастер -классы. А затем - будем и дальше поддерживать порядок. Чтобы пляж стал местом притяжения, любимым местом отдыха вологжан самого разного возраста.

Справка о политической партии «Новые люди»

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер

По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

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