Партия "Новые люди" благоустроила городской пляж в Вологде

Работы на пляже начались в мае

Все начинается с идеи. Умение увидеть проблему и предложить, как ее решить - это важное начало любого изменения к лучшему. Однако довести идею до логического конца не менее важно. Как реализовано предложение сторонников партии "Новые люди"- обустроить городской пляж, узнавали вологодские журналисты.

Напомним, партия «Новые люди» предлагала всем желающим озвучивать проблемы региона, а также предлагать пути их решения. Для осуществления самых актуальных проектов было решено оказывать всяческую поддержку, в том числе и материальную. Победителей выявлял конкурс. В итоге на "Марафон идей" в Вологодской области поступило 132 заявки.

Работы хватало всем

Как оказалось, на пляже с мая кипит работа. И, если десятки вологжан просто загорают на жарком июньском солнце, то представителям партии "Новые люди" явно не отдыха. Как рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Вологодской области Роберт Погосов, самое трудное было в запланированном - это выровнять пляж, срезать неровности, засыпать и разровнять свежий песок - его, предварительно просеяв, завезли более ста тонн!Победителем стал проект «Семейный пляж мечты» вологодского студента Владислава Витковского. Он предложил благоустроить пляж в парке Мира Вологды. Проект защищала сокурсница автора Анна Майорова. Она, в частности, сказала, что ежегодно все слышат об открытии единственного официального пляжа в городе, но нормального пляжа как не было, так и нет. Анна заверила, участники попытаются навести порядок, превратить уголок природы в уголок добра.

На пляже появились волейбольные площадки

Какой пляж без волейбола? Так что подготовили две площадки, сняв грунт, засыпали их песком, уже установлены стойки, закуплены сетки и разметка.

Пришлось потрудиться над кабинками для переодевания: привели их в порядок, планируется расписать стены. Готовится подиум - сцена, на которой можно проводить мастер-классы, тренинги и различные мероприятия. Изготовлены лежаки. Кстати, точно такие можно видеть на набережной Москвы.

Даже рельеф пляжа пришлось изменить

- А сложности, конечно, были. Уже сейчас на пляже много людей, особенно в выходные - стоит жаркая погода. А людям же нельзя мешать, так что приходилось подгадывать со временем, - рассказывает Роберт Погосов. - Спасибо, что нашлись те, кто помог и продолжает помогать. Конечно, стало видно, что много еще можно и нужно сделать. Например, поставить современные качели, расширить парковку, увеличить сам пляж... Спасибо людям, которые приходят на субботники. А так - на пляже постоянно работают сторонники нашей партии.

- Роберт, 10 июня пляжный сезон будет открыт. Что будете делать дальше?

- В день открытия пройдут мероприятия на свежем воздухе, в том числе турнир по пляжному волейболу, запланированы мастер -классы. А затем - будем и дальше поддерживать порядок. Чтобы пляж стал местом притяжения, любимым местом отдыха вологжан самого разного возраста.

Справка о политической партии «Новые люди»

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер

По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.