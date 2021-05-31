«Визус Абсолют» - скажи очкам и линзам «Прощай навсегда!»

Клиника готова предоставить своим пациентам полный спектр офтальмологических услуг. Начиная от компьютерной диагностики и коррекции различных нарушений зрения — дальнозоркости, близорукости и астигматизма, и заканчивая хирургическим лечением катаракты, глаукомы, патологий, возникающих при диабете, патологий роговицы, сетчатки и многих других заболеваний глаза.

С работой уникального — причем не только для нашей области, лечебного учреждения знакомит врач-офтальмолог, лазерный хирург Денис Бубнов. Сам Денис Евгеньевич занимается лазерной коррекцией зрения — одной из самых популярных операций в клинике «Визус Абсолют» и в офтальмологии в целом.

«Мы лечим большинство заболеваний в области офтальмологии, которые только существуют. Для каждого пациента мы подбираем индивидуальную, наиболее подходящую для него методику лечения. Пожилым людям мы имплантируем искусственные хрусталики, в основном, премиального качества немецкой фирмы Carl Zeiss, которые позволяют прекрасно видеть после операции на любом расстоянии. Наши пациенты прощаются с очками и контактными линзами навсегда. Есть хрусталики, которые решают проблемы астигматизма, а также которые решают проблемы зрения, например, на среднем расстоянии. Способ лечения мы подбираем индивидуально для каждого пациента», — перечисляет доктор спектр услуг клиники.

Пациенты глазной клиники «Визус Абсолют» — не только вологжане, но и жители всей области и даже других регионов, которые приезжают к вологодским специалистам со своими проблемами. На операции записываются даже из Ярославля, Санкт-Петербурга и Москвы — городов, куда до недавнего времени лечить глаза ездили сами вологжане.

«Мы решаем не только возрастные проблемы. Иногда люди теряют зрение п

осле травм, воспалений, заболеваний. В Вологодской области только мы занимаемся витреоретинальной хирургией — лечим серьезные заболевания, связанные с отслойкой сетчатки. Через микронадрезы выполняем сложнейшие высокотехнологичные операции», — говорит Денис Бубнов.

Все операции в клинике проходят амбулаторно. Госпитализации не требуется при любой операции. Но в «Визус Абсолют» есть палаты, где пациенты отдыхают после перенесенных операций. Обычно на это требуется не более получаса, после чего прооперированные самостоятельно отправляются домой. А на следующий день возвращаются в клинику для обязательного осмотра у специалиста. Амбулаторная хирургия «одного дня» распространяется и на лечение катаракты, снятие пленки с сетчатки глаза, операции по устранению разрывов самой сетчатки, кровоизлияния внутри глаза и прочие офтальмологические заболевания, с которыми раньше пациенты проводили на больничных койках не один день, а иногда — и неделю. Оборудование и инструменты в клинике самые современные.

«Но самая большая наша гордость – 3D-визуализация. Во время операции хирург работает в 3D-очках и всю операцию смотрит на экран. На глаз пациента наведена специальная камера, которая выводит объемное изображение на огромный экран. Эта технология позволяет добиваться высочайших результатов, точности. Таких устройств не более 10 штук по всей России», — утверждает Денис Бубнов.

Лазерная коррекция зрения

И все же одна из самых популярных операций в клинике «Визус Абсолют» — лазерная коррекция зрения. Это косметическая операция, которая с каждым годом становится все более популярной альтернативой привычным очкам и контактным линзам. В клинике «Визус Абсолют» в Вологде за 2 года выполнено более 1000 операций по лазерной коррекции зрения. Сама процедура коррекции очень проста, не требует длительной подготовки и помогает вылечить миопию (близорукость), гиперметропию (дальнозоркость) и астигматизм.

Лазерная коррекция зрения — это амбулаторная операция, которая в клинике «Визус Абсолют» занимает всего 15–20 минут. А сама «лазерная часть» вмешательства – всего несколько секунд. Проводится она по методике LASIK (Laser—Assisted in Situ Karetomileusis). Это надежная и безопасная процедура лазерной коррекции зрения, которая уже более 25 лет применяется в ведущих клиниках России и всего мира. Применяется в клинике «Визус Абсолют» и процедура Super LASIK –персонифицированная технология операции. Она необходима, когда, например, у пациента неровная роговица. После полного обследования врач подскажет, какая методика подойдет именно Вам.

«Во время операции пациент лежит на спине, смотрит прямо на зеленую точку фиксации, не чувствует абсолютно никакой боли. При помощи специального прибора микрокератома на роговице глаза формируется лоскут. Наш суперскоростной лазер одну диоптрию убирает за 1,4 секунды. Например, если у человека зрение «минус 3», то работа лазера длится всего от 4 до 5 секунд. Если во время операции пациент совершает какие-то микродвижения глазом, лазер на это успевает реагировать», – продолжает делиться подробностями своей работы Денис Бубнов.

Лазер «выпаривает» необходимую степень близорукости, дальнозоркости или астигматизма. Сразу же после операции человек видит гораздо лучше. А на следующий день к нему возвращается максимальное зрение — насколько он способен видеть от природы. Иногда это даже больше 100%. Противопоказаний для лазерной коррекции зрения практически нет. Исключения могут составлять, в основном, серьезные офтальмологические заболевания. В клинике «Визус Абсолют» уникальный лазер «MEL 90» ведущего мирового производителя — немецкой компании «Carl Zeiss». По всей стране таких лазеров не более пяти, а в Вологодской области он единственный.

По словам офтальмолога, человеку, который захотел исправить зрение с помощью лазерной коррекции, необходимо отказаться от использования контактных линз минимум на 7 дней, а лучше на 14. Затем необходимо прийти к нам на первичный прием.

«Мы проводим полное комплексное обследование. По итогам обследования подробно рассказываем пациенту о наличии или отсутствии противопоказаний, прогнозах. Перед самой операцией необходимо сдать несколько анализов. В день операции главное — иметь хорошее настроение и позитивную энергетику. Реабилитация проходит очень быстро. После лазерной коррекции зрения LASIK кто-то из наших пациентов уже на следующий день выходит на работу», — говорит Денис Евгеньевич.

Очень важно, что при применении LASIK регресс, или как еще говорят, «откат» зрения — нехарактерен.

Все услуги клиники «Визус Абсолют» вполне доступны по ценам. Для многих

пациентов сделать косметическую или необходимую по показаниям здоровья операцию здесь получается даже выгоднее и удобнее. Не надо ждать очереди по квоте и терять драгоценное время, когда ситуация может ухудшиться или стать критической. Нет необходимости тратить неизбежные деньги на проезд, например, в столичную клинику и проживание в другом городе.

Тем более что на любую операцию в клинике «Визус абсолют» предоставляется рассрочка* на полгода. «Попробуйте подсчитать, сколько денег вы тратите на очки или линзы, к примеру,

за 10 лет. Окажется, что операцию сделать даже дешевле. Но прекрасное зрение

останется с вами на всю жизнь», — говорит офтальмолог Денис Бубнов.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ КЛИНИКУ «ВИЗУС АБСОЛЮТ» ПО АДРЕСУ

г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 13!

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ: (8172) 33–36–36, 33–36–34, 8–981–501–03–03

Сайт клиники www.vizus-absolut.ru

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

*О подробностях предоставления рассрочки уточняйте по тел. (8172) 33–36–36. Рассрочку предоставляет ООО «Визус абсолют». Реклама.