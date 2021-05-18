Фото: пресс-служба Администрации города Вологды

В Вологде прошел семейный форум «Мы - вологжане! Крепкая семья!». Об итогах мероприятия рассказали в Администрации областной столицы.

Фото: пресс-служба Администрации города Вологды

Форум проходил с 12 по 15 мая. Его организаторами выступила Администрация города при поддержке партии «Единая Россия». По сути дела это праздник - в течение трех дней проводились мероприятия для многодетных семей, родителей с приемными детьми, детьми-инвалидами, также состоялись спортивные и развлекательные события.

Кроме того, проходила работа по секциям. Подводя итоги, организаторы наградили самых активных участников форума.

Фото: пресс-служба Администрации города Вологды

«Форум стал площадкой, на которой в течение нескольких дней шло активное обсуждение различных вопросов, касающихся поддержки института семьи. На особом контроле находятся приемные, опекаемые и многодетные семьи. В нашем регионе успешно реализуются приоритетные национальные проекты, связанные с повышением качества жизни вологжан, строятся детские сады, выдаются земельные сертификаты многодетным семьям. Власти Вологды также уделяют особое внимание темам семьи, материнства и детства. Это и выплаты семьям, где появились на свет тройни, и обеспечение малышей бесплатными полезными продуктами молочной кухни, и решение жилищных вопросов путем участия в федеральных программах, и создание возможностей для развития детей. Чем больше благополучных и счастливых семей, тем крепче и успешнее наш любимый город», - рассказал заместитель Мэра города Вологды по социальной политике Николай Колыгин.

Фото: пресс-служба Администрации города Вологды

Всего работало пять тематических секций: «Большая семья – дружная семья!»; «Мы семья – шагаем вместе!»; «Моя семья – моя опора!»; «Спортивная семья – здоровая семья!»; Форум возможностей «Для мамы». Программа каждой секции включала в себя работу центра консультирования, круглые столы по актуальным вопросам, касающимся поддержки семей, интерактивные программы для детей, образовательные программы, тренинги. В работе форума приняли участие около 500 человек: опекаемые, приемные, многодетные семьи, молодые мамы, общественные организации, ТОСы.

«Я как координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» проводила консультации для участников форума, рассказывала о мерах поддержки. Радует, что в Вологде действуют не только федеральные программы, но и городские практики. Например, с 2018 года осуществляются из бюджета города выплаты в объеме 500 тысяч рублей семьям, в которых рождаются тройни. За 3 года выплаты получили 6 семей. Чаще всего вологжане вкладывают эти деньги в жилье. В целом у этого мероприятия важная цель - объединить семьи в поиске решений тех или иных вопросов, наладить между ними связи», - прокомментировала депутат Законодательного Собрания Вологодской области, куратор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» Марина Денисова.

На протяжении всего форума работал и консультативно-правовой центр под руководством депутата Законодательного Собрания области, руководителя региональной Общественной приемной партии «Единая Россия» Ларисы Кожевиной. Участники секций имели возможность получить на месте ответы на актуальные вопросы, связанные с оказанием мер социальной поддержки, решением жилищных вопросов, получением медицинской помощи.

В выходные открылась завершающая площадка Семейного форума. Образовательное мероприятие «Форум возможностей #Для мамы» началось с выставки, в рамках которой участники узнали о деятельности различных организаций областной столицы. Мамы вместе с детьми посетили мастер-классы, пообщались с кураторами различных социальных проектов, специалистами Центра занятости молодежи, представителями ВоГУ и ВГМХА. Проект реализован на средства областного гранта в размере 50 тысяч рублей.

«Идея провести такой форум возникла после общения с подругой, которая рассказала, что во время декрета открыла для себя новые возможности в работе. И мы подумали, что здорово было бы сделать мероприятие для мам силами самих же мам, чтобы они поделились друг с другом своими достижениями и открытиями. Здесь представлены различные проекты, воплощенные в жизнь, организации, которыми руководят женщины. Нам было важно показать, что в нашем городе существуют предприятия, которые готовы предоставить вакансии для мам, крупные вузы, такие как ВоГУ и ВГМХА, которые могут предоставить образовательные программы», - рассказала директор МЦ «ГОР.COM 35» Яна Филиппова.

На итоговом мероприятии участники и организаторы поделились своими впечатлениями от Форума. Кураторами секций форума выступали депутаты Законодательного Собрания Вологодской области, они отчитались о проделанной работе. «Городской семейный форум проходит в Вологде впервые. Было много интересных спикеров, участники задавали актуальные вопросы, очень надеемся, что это будет результативно в рамках мер поддержки для семей. Благодаря такому мероприятию семьи смогли получить обратную связь от властей, а результатом деятельности стало не только множество образовательных и развлекательных мероприятий для родителей и детей, но и создание резолюций по каждой из площадок, которые мы передадим в Законодательное собрание для дальнейшей работы», - рассказала депутат Вологодской городской Думы, представитель депутатского объединения «Единая Россия» Наталия Анчукова.

Добавим, что в Вологде постоянно проводятся мероприятия, направленные на поддержку семей. По федеральной программе «Молодая семья» вологжанам выдано 86 сертификатов на улучшение жилищных условий. Работает молочная кухня, где бесплатно получают детское питание 535 семей. За последние четыре года в Вологде открыты новые учреждения дополнительного образования, такие как IT-куб, Кванториум, и 6 филиалов школ искусств. Создан Совет детских директоров, в который вошли 32 представителя от разных школ. Ребята сами будут осуществлять контроль качества питания в учебных заведениях. Более 10 лет в областной столице каждое лето работают с детьми волонтеры «Города детства». А с 1 сентября все второклассники будут бесплатно учиться плавать. С такой инициативой выступил Мэр Вологды Сергей Воропанов на форуме Вологодского городского отделения партии «Единая Россия».

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