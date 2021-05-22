В Вологде обвалилась набережная

Проблема не решена до сих пор Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде обвалился берег реки у Соборной горки. Земля съехала вниз вместе с брусчаткой прямо около кованой скамьи "Посидим поокаем", на которой расположилась гармонь и томик стихов Николая Рубцова. О происшествии начали сообщать вологжане в паблик "Вологда в порядке" еще неделю назад. Многие местные жители обеспокоены долгим решением вопроса: это центр города, смотровая площадка у Кремлевского сада, самое сердце областной столицы. К тому же, ситуация может усугубиться.

Теперь для туристов место стало менее притягательным Фото: Евдокия САХАРОВА

Вологжанка сообщила и об еще одном опасном участке: в промежутке от пожарной станции до памятника 800-летия. Там брусчатка тоже съезжает в сторону реки, образовался наклон пешеходной зоны. "Сложно и с коляской проехать, а уж детям на самокатах совсем опасно", - заявила неравнодушная жительница областной столицы Надежда Куликова.

Департамент городского хозяйства сообщил в соцсетях, что сейчас вопрос о финансировании работ по укреплению берега все еще решается. "После этого сразу будет восстановлена тротуарная плитка",- заявляют в паблике "Вологда в порядке". Конкретные причины произошедшего не уточняются.

Смотровая площадка - одно из самых красивых мест города Фото: Евдокия САХАРОВА

Вологжанин Юрий Забавский тоже обеспокоен ситуацией: "Так уже месяц как обваливаться начала... и все берут в работу. Месяц никто там из чиновников не гулял??? И ограждение на забудьте поставить. А то потом опять в работу брать придётся. Если кто упадёт."

Жители Вологды также жалуются на ужасное состояние Набережной VI армии прямо напротив Кремлевской площади: "Дорога без асфальта, вся в ямах, грязи. Сейчас огромный лужи, которые не обойти! Тротуар для пешеходов - это одно название! Без асфальта, лужи, ямы! Я каждый день гуляю здесь с ребёнком и с трудом проходим. Ребёнка в коляске трясёт, а я вся грязная и сырая. Это же историческая часть города!".

Официальный ответ гласит: "Благоустройство набережной реки Вологды будет выполняться после окончания работ по берегоукреплению, которые сейчас приостановлены и будут продолжены после снижения уровня воды в реке".