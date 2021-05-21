В Вологде концерты будут проходить во внутреннем дворике филармонии

Вологодская областная филармония приглашает на летние концерты в свой дворик

Внутренний дворик для концертов впервые за свою историю откроет Вологодская областная филармония имени Валерия Гаврилина этим летом. Импровизированный «зал» сможет принять до 170 зрителей. Во дворе старинного здания Дворянского собрания будет оборудована сцена. Концерты будут проходить в летнее время по четвергам.

Попасть в новое музыкальное пространство можно будет с улицы Пушкинской.

«Филармония и раньше проводила летние концерты на улице, но чаще это было за стенами Вологодского Кремля. Теперь же, когда фасады Филармонии приведены в порядок, мы приглашаем слушателей в наше собственное очень уютное пространство. Его исключительное удобство и в том, что в случае непогоды, концерт состоится все равно: он просто переедет внутрь здания», - рассказала начальник отдела рекламы и связей с общественностью Ольга Трубецкая.

Первых зрителей Филармонический дворик примет в четверг, 10 июня. И все концерты в рамках проекта "Под открытым небом" запланированы по четвергам.

«На самом деле открыть свой внутренний дворик для Филармонии было непростым решением. Есть музыканты очень уважаемые и заслуженные, которые считают, что музыка должна звучать только «в чутких концертных залах, где шум суеты затих». Впрочем, другие их коллеги, наоборот, любят летние уличные концерты. Так, с большим успехом у нас проходит фестиваль «Музыкальная экспедиция», когда звездные артисты могут собрать зрителей в поле или на берегу реки. Будет он и в этом году. Да и зрители очень любят такие концерты. Короткое северное лето нужно использовать максимально», - говорит пресс-секретарь Филармонии Юлия Махова.

Филармонический дворик и проект «Под открытым небом» откроется концертом «Вечная любовь» Мужского хора Вологодской филармонии.

В последующий четверг, 17 июня, хиты советской эстрады исполнит вокальный ансамбль «Гран-При».

И затем, 24 июня, на сцену Филармонического дворика выйдет ансамбль Губернаторского оркестра русских народных инструментов, который всегда удивляет зрителей тем, что исполняет и рок, и джаз, и классику.