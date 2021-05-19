Сколько можно заработать таксистам в Вологде

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Нелегальных таксистов в Вологде еще можно увидеть на вокзалах или у аэропорта. Остальные водители решили работать по «белому» — через агрегатор, с разрешениями на таксомоторную деятельность и медосмотрами. Такси превратилось в общественный транспорт. Если поездку в будний день делят три пассажира, получается цена сопоставимая с билетом на автобус.

О том, как развивается такси Вологды и нюансах работы современного сервиса, говорим с руководителем парка «555» Александром Смирновым. К парку подключены более 500 водителей в нашем городе.

ОТПУСК ЗА РУЛЕМ

— Мы были первой компанией Вологды, кто начал сотрудничать с Яндекс.Такси. Сам я вологодец, но уезжал пожить и поработать в Москве. Посмотрел, как в столице все устроено. Связался с компанией в 2017 году — они как раз запускались в Вологде. Я вызвался быть первым партнером. Агрегатор берет на себя привлечение клиентов, а мы обучаем водителей, оказываем техподдержку, участвуем в финансовых взаиморасчетах, — рассказывает Александр Смирнов.

Работать в такси водители могут на своих машинах или брать их в аренду у парков. Профессия стала народной: за рулем встречаются разные люди — студенты, мужчины и женщины средних лет, пенсионеры.

— Одни относятся к такси профессионально. Таких в Вологде около 40% среди всех таксистов. Хоть график свободный, дисциплинированный водитель сам с собой договаривается и выстраивает рабочее время в течении недели.

Те, кто на основной работе 2/2, нередко в свой выходной еще и в такси. Последнее время ситуация в экономике непростая. Плюс закрыты границы из-за пандемии. Свой отпуск многие вынуждены проводить в Вологде. Чтобы не сидеть без дела и постараться заработать, идут в такси.

— Иногда приходят люди с инвалидностью, — продолжает руководитель. — Например, нарушениями слуха. Есть водитель, у которого протез ноги. Таким ничего не мешает управлять машиной. Здорово, что в такси у них появилась возможность хорошо зарабатывать.

ЗАЧЕМ БРЕНДИРОВАТЬ МАШИНУ

— Самое оптимальное — выходить на линию в районе 7:00, когда пассажиры едут на работу. Спрос большой, действуют повышенные коэффициенты. Некоторые водители забывают, что у брендированных машин меньше комиссия и приоритетная выдача заказов. Поэтому обклеивать машину тоже нужно, если хочется иметь высокий доход, — отвечает директор на вопрос о том, как правильно работать в такси.

По словам Алексея, профессиональные таксисты заканчивают работу к 17:00. Не все, конечно, но многие. Дальше включаются подработчики — люди как раз завершают смену на основной работе. Можно по пути домой взять выгодные заказы в час пик.

— У Яндекс.Такси есть что-то вроде акции для водителей Вологды — гарантия минимального заработка. Сейчас это 4000 рублей за 35 заказов. Если не заработал эти деньги за обозначенное число поездок, тогда агрегатор доплатит, — рассказывает Александр Смирнов.

Доход у таксистов Вологды разный. Главным образом он зависит от того, сколько человек работает, не отказывается ли от заказов. Ведь если пропускать заявки, набрать те самые 35 поездок непросто. По словам директора, на своем автомобиле в день чистыми зарабатывают от 1100-1700 рублей. Это после всех комиссий и затрат на бензин.

Самым популярным тарифом в Вологде среди пассажиров остается «Эконом». Увеличить доход водитель может, установив детское кресло. Тогда откроется доступ к заказам по тарифу «Детский». Есть и «Комфорт» — для машин более высокого класса. Но на его долю пока приходится небольшое число заказов. Водители с фургонами могут зарабатывать в тарифе «Грузовой».

— Недавно в Яндекс.Такси добавили тарифы «Доставка» и «Курьер». В первом случае клиент сам выносит посылку водителю, а во втором — водитель забирает и передает вещь получателю. Здесь работать можно на любых машинах. Например тех, которые не подходят под критерии агрегатора для перевозки пассажиров. Или если водитель не хочет возить пассажиров, может попробовать себя в этих тарифах, — поделился директор.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Что о своих доходах думают таксисты Вологды

Чтобы выяснить это, есть два пути. Первый — вызывать такси, наладить приятельский диалог с водителем и поинтересоваться его доходом. Но вряд ли за короткую поездку — протяженность города с севера на юг чуть более 10 км — получится обстоятельно обсудить финансовый вопрос.

Тогда корреспондент «КП» решил сам на время стать таксистом. Познакомился с водителями и сказал, что тоже хочет работать. Но есть очень много вопросов. Таксисты сами предложили добавить в профессиональны чаты. В мессенджерах говорят обо всем: погода, новости города и, конечно, работа.

Спрашивать о заработках не пришлось. Их водители итак периодически обсуждают. В чате нашли несколько свежих фото и скриншотов приложений таксистов, на которых они демонстрируют свой доход. Имена и фотографии пользователей мы скрыли.

За март и апрель Юрий заработал около 85 тысяч рублей. Он поделился, что работает на своей машине и при этом обклеил ее логотипом Яндекс.Такси, чтобы снизить комиссию.

Кадр от Сергея — доход за неделю с 19 по 25 апреля. Более 28 тысяч рублей. Мужчина не уточнил, арендует он авто или возит на своем.

Олег в марте заработал 88,5 тысяч рублей(первый кадр). Рассказал, что в апреле на две недели уезжал из города, поэтому вышло около 40 тысяч. Зато майские праздники провел ударно: за неделю с 3 по 9 число более 34 тысяч рублей(второй кадр). А за первые десять дней уже 51 тысяча рублей(третий кадр).

Такой статистикой поделился Александр. В апреле за неделю он зарабатывал 26 — 28 тысяч рублей. Он арендует машину у парка. Работает 5/2.

А это статистика Александра по месяцам. В марте он накатал 131 тысячу рублей, за апрель — 113 тысяч рублей. Кстати, все суммы на фото указаны после вычета комиссий.