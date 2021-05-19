В Вологодской области появилась Ассоциация медиков

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Появилась новая некоммерческая организация - в Вологодской области создана медицинская Ассоциация.

На учредительном собрании, которое состоялось на площадке Вологодской городской Думы, были утверждены устав ассоциации, избраны правление и руководство. В некоммерческую организацию вошли бюджетные и частные медицинские учреждения региона.

Председателем правления был избран Глава Вологды Юрий Сапожников.

Ассоциацию медиков возглавил Юрий Сапожников

«Наши основные задачи – получение жителями области своевременной и качественной медицинской помощи, решение проблемы кадрового дефицита и поддержка молодых специалистов. И, конечно, защита прав медработников, страхование от профессиональных рисков. Пандемия показала, что, действительно, наши коллеги недостаточно защищены, даже начиная с элементарных разъяснений гражданам в соцсетях о роли медицинского сообщества в борьбе с коронавирусом. Еще одно направление – обобщение опыта, который был накоплен за период пандемии», – отметил Юрий Сапожников.

Ассоциация объединит медиков региона

Сопредседателями избраны главный врач Вологодской областной больницы №2 Андрей Пулин и главный врач Вологодской городской больницы №1 Павел Шепринский. Исполнительным директором Ассоциации была избрана Галина Клепенкова.

Еще одной темой заседания Ассоциации стало формирование предложений по развитию системы здравоохранения в регионе, которые войдут в партийную программу на предстоящих выборах.

«Сегодня мы создаем медицинскую ассоциацию, которая объединит огромное количество профессионалов – около 100 медицинских учреждений, порядка 15-16 тысяч специалистов системы здравоохранения. Организация позволит обсудить вопросы, которые актуальны для системы здравоохранения и волнуют всех вологжан. Пандемия выявила узкие места. Работа ассоциации позволит выстроить диалог медиков и представителей всех ветвей власти для того, чтобы найти правильные, эффективные решения», – отметил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

На заседании прозвучало сразу несколько инициатив.

«Предлагаем ввести целевую подготовку фельдшеров скорой помощи. Первый набор можно сделать уже в этом году, набрать 15-20 студентов и продолжить эту работу в дальнейшем, чтобы решить кадровую проблему скорой помощи», – предложил депутат Законодательного Собрания, куратор партийного проекта «Здоровое будущее» Сергей Пахарев.

«На встречах с врачами скорой помощи проблема кадрового обеспечения звучала как одна из острейших. Вы знаете, что у нас с 2018 года действуют надбавки врачам за стаж в течение 3 лет. Это касается врачей-педиатров, терапевтов. Предлагаю расширить эту финансовую поддержку на фельдшеров и врачей скорой помощи в размере 8 и 10 тысяч рублей соответственно. Прошу включить мое предложение в решение Ассоциации», – добавил Председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко.

Озвученные инициативы могут войти в программу Партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание.

Фото предоставлено пресс-службой Вологодской городской Думы.