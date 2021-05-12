«Атаг»: будни и праздники

Продукция "АтАга" всегда красочно оформлена

Продукция Кондитерской фабрики «АтАг» невероятно востребована. Производство расширяется, появляются новые рабочие места, ведется диверсификация бизнеса. Одновременно продукция получает новые награды, а руководители строят новые планы.

Количество рабочих мест на предприятии растет

За последние два-три года предприятие в разы расширило рабочие площади, а число рабочих мест выросло в 1,5 раза – и это несмотря на автоматизацию производства, использование роботов на трудоемких операциях.

Однако пандемия вызвала просто взрыв заявок на продукцию – например, минувшей осенью потребности перекрывали возможности производственных мощностей. И это в то время, когда пущен в строй новый производственный цех, запущены дополнительные линии по производству шоколада.

Продукция получила награды на выставке "Продэкспо-2021"

А в апреле Кондитерская фабрика «АтАг» стала участником крупнейшей в России и Восточной Европе международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2021». Она проходила с 12 по 16 апреля в Центральном выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР». Это 28-й по счету смотр, организованный при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Площадка служит для офлайн-общения, обмена опытом, для проведения продуктивных переговоров, поиска новых партнеров и заключения выгодных контрактов.

В форуме приняли участие 1 554 компании из 44 стран, его посетили более 50 280 посетителей из 95 зарубежных стран и 86 субъектов РФ.

Как сообщает официальный сайт Продэкспо, лидировал салон «Кондитерские изделия. Снеки. Орехи. Сухофрукты. Хлебобулочные изделия», участниками которого стали более 300 компаний. Доминировали производители из России, дополнили экспозицию ведущие компании из Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Колумбии, Малайзии, Польши, Турции, Узбекистана, Франции…» Одним из участником стала и шекснинская кондитерская фабрика «АтАг». Ее обновленный стенд не затерялся среди многочисленных участников, а продукция была выделена и награждена: из 10 заявленных наименований 7 взяли медали.

Сейчас на предприятии, продукция которого стала воистину народной, активно расширяется подарочный сегмент премиум-класса. В ней все прекрасно – и внешний вид, и вкус. Получать в подарок, приходить в гости с красочно оформленными конфетами необыкновенно приятно. Упаковкой можно любоваться, ею можно изумляться, а музыка, которая раздается, когда открываешь коробку в виде скрипки, покорит любые сердца.

Конфеты премиум-класса «Скрипка Вивальди» получили на проходившем рамках 28-й международной выставки «Продэкспо-2021» дегустационном конкурсе пищевой и перерабатывающей отрасли «Лучший продукт-2021» золотую медаль. Эти конфеты изготовлены из натурального шоколада с арахисовой пастой, с добавлением вафельной и миндальной крошки. Серебряной медали удостоены полюбившие многим конфеты «Тайная страсть». Бронзовые медали получили конфеты «Huppy Sunday», «Mosсow» и «Мама Женя», «Загадай желание», «Ищи момент».

Всего «АтАг» выпускает около 300 видов продукции. Она поставляется по всей стране и за границу - в ближайшую Европу, страны СНГ, Азию. В Соединенные штаты Америки прошла тестовая отгрузка - порядка 5 тонн продукции. Представители компании прокомментировали успехи сладкой продукции за рубежом: «Попасть в США с нашей продукцией было непросто. Во-первых, из-за жесткой конкуренции. Во-вторых, необходимо было учесть нюансы американского рынка. Конечно, у нас есть все необходимые сертификаты и аттестаты для продажи нашей продукции в США. Но нужно иметь в виду, что в этой стране свои правила по размещению информации о содержании белков, жиров и углеводов, а также калорийности на упаковке. Например, в России требуется указывать калорийность на 100 г продукта. В США же этот параметр рассчитывается на одну порцию. Объемы порций могут отличаться в зависимости от размеров конфет». Поставки будут организованы на постоянной основе. Кроме того, впереди у фабрики амбициозные планы по покорению китайского рынка. А в прошлом году фабрика начала успешное и активное освоение рынок Вьетнама.

Из серии неожиданного: на «АтАге» появились теплицы. Оказалось, это делается для диверсификации бизнеса и одновременно для его развития. Дело в том, что шекснинцы решили выращивать землянику, сушить и получать порошок этих ароматных ягод – экологически чистый продукт, который не имеет аналогов во всем мире.

Будет установлено оборудование, которое позволит заниматься переработкой ягод. Не секрет, что часть продукции будет закупаться у населения: «Поставим киоски для приема ягод, будем увозить, сортировать…» Речь идет не только о землянике, но и о дикорастущих – клюкве, чернике, бруснике, морошке…

Возрожденный храм в Шексне

Детский городок на предприятии похож на сказку

Стало традицией «АтАга» к главному празднику православных – Пасхе, украшать восстанавливаемый в Шексне храм. Напомним, в 2017 году это были руины. А сейчас здесь проходят богослужения. В прошлом году появился иконостас. Он создавался два года, его площадь – 110 квадратных метров. Сейчас к Пасхе возводятся киоты, их делают в Шексне два мастера и помощник из Кисловодска и Есентуков. Создана мастерская, материалы и станки с числовым управлением предоставлены «АтАгом».

Одновременно ведется замена икон. Они были отпечатаны на холсте, их меняют на писаные мастерами. К слову, в Шексне нет иконописцев, и ответственную работу выполняют мастера из Сергиева Посада, отец и сын, которые имеют разрешение Патриархата. Над свечной лавкой к Пасхе появились украшения в стиле иконостаса. Кроме того, к празднику в Четверике также появились украшения – на колоннах и стенах.

Удивительна скромность большой семьи Атомянов, усилиями которой ведется бизнес и восстанавливается храм. Когда шекснинцы выразили благодарность за добрые дела, за восстановление храма, необычную фразу сказал один из руководителей предприятия, представитель молодого поколения семьи Оганес Атомян: «Нашими руками творит Господь, все это приходит сверху».

Сказочный дворец появился на территории предприятия

И, еще один из проектов, который с нетерпением ждут и дети и взрослые: на территории фабрики совместными усилиями дизайнеров и строителей возводится сказочный городок. Сюда, в рукотворную сказочную страну, будет ходить поезд – вагончики будут через красочную арку ввозить детей. Внутри предусмотрены кафе, кинотеатр с многочисленными фотозонами. Хотя те, кто уже видел сказочный городок, говорят – фотографироваться там можно с любой точки, настолько все красиво: ворота, игровая зона, фонтаны, многочисленные подсветки, волшебный поезд, замок на горе, сказочные обитатели (слухи ходят о Бабе Яге и Кощее). Для кинотеатра готовится кино-мультфильм о производстве шоколада. Кроме того, дети могут посмотреть и само производство.

Сейчас детский туризм тормозит пандемия. Но есть надежда, что к 1 сентября карантинные меры из-за коронавируса будут отменены, и группы из разных регионов страны будут приезжать в сладкую сказку, знакомиться с империей «АтАг», которая уже давно нечто большее, чем просто кондитерская фабрика.