Вологда намерена стать самым чистым городом в стране

Мэр Вологды Сергей Воропанов провел пресс-конференцию Фото: материалы пресс-служб

В Вологде разработают экологический стандарт города ESG. Об этом на пресс-конференции, посвященной Году экологии в Вологде, сообщил Мэр Вологды Сергей Воропанов. по его словам, единый свод задач и рекомендаций для города как экосистемы презентуют уже в этом году. Основные Направления этой работы были озвучены и поддержаны экспертами-экологами на Международном форуме «Экологическая политика городов». Как сообщала «Комсомолка», Международный форум «Экологическая политика городов» состоялся 23 апреля в рамках Недели экологии. В нем приняли участие порядка 340 специалистов из 36 городов и 5 стран: Дании, Великобритании, Ирландии, Германии и Республики Беларусь.

«На пленарном заседании мы представили стратегию «ЭкоВологда», которая сейчас реализуется в городе. Ее цель – к 2030 году сделать Вологду одним из самых экологически чистых городов страны. Экологическое развитие - это общемировая задача, над которой сейчас задумываются в разных городах и странах. Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию также поднял эту тему. Для себя мы ставим задачу создания города как экосистемы с зеленой экономикой, энергоэффективным подходом, экомобильностью, экологичной средой, эко-традициями, жители которого выбрали для себя экологичный стиль жизни. Все эти направления лягут в основу экологического стандарта ESG (ECO STANDART GORODA), который Вологда планирует разработать уже в 2021 году. Это своего рода правила игры для всех, кто включен в реализацию стратегии «ЭкоВологда». Поэтому наш экологический путь – это не просто некие идеи и намерения. Они оцифрованы, и мы ставим перед собой вполне конкретные задачи к 2030 году», – рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Первая задача Вологды - менее чем за 10 лет необходимо создать 10 тысяч рабочих мест на экологически чистых предприятиях и сократить выбросы углекислого газа на 30%.

Предприятия свои отходы должны отправлять в переработку, а не на полигон. Например, компания «Нестле» сейчас уже перерабатывает 99% отходов.

Вологодский филиал ПАО МРСК Северо-Запада и ВПЗ тоже сертифицированы в соответствии с международным экологическим стандартом: сейчас они работают над улучшением экологических показателей.

Кроме того, поставлена задача по глубокой переработке леса. Сейчас вологодские предприятия производят лесоматериалы, фанеру, столярные изделия, погонажные изделия, домокомплекты, мебель, пеллеты и др.

Что касается машиностроения, главное это инновационные продукты, как например у ВОМЗ. "Предполагается, что 7,5 тысяч рабочих мест в зеленом бизнесе будут созданы за счет перехода предприятий в эту сферу. Еще 2,5 тысячи мест - будут созданы вновь в экокомпаниях, чье развитие городские власти будут стимулировать". - назвал конкретные цифры Сергей Воропанов.

Кстати, 80% углекислого газа в атмосферу выбрасывает транспорт. Поэтому есть цель - переход на экологически чистый транспорт. Кроме того, меньше пробок- меньше выбросов: то есть нужен ремонт дорог, к 2030 году поставлена цель - максимально перейти на экологичный транспорт - троллейбусы, электробусы и автобусы на газомоторном топливе.

По словам мэра, город при поддержке губернатора планирует войти в лизинговую программу и приобрести 38 троллейбусов. Первые три из них будут закуплены в 2021 году и протестированы на трех маршрутах. Об этом было заявлено на Градостроительном совете 6 апреля.

Планируется создавать инфраструктуру и для развития личного электротранспорта. Уже открыты 6 электрозарядных станций, в этом году планируется создать новые и решить вопрос с обнулением налога на электромобили. Также обсуждается создание порядка 20 км велодорожек, внедрение проката электросамокатов и велосипедов.

Перед городом поставлена еще одна задача – увеличить количество зеленых насаждений почти вдвое – до 25 кв.м на человека. К 2030 году планируется высадить 200 тысяч деревьев и кустарников, привести в порядок имеющиеся, а также благоустроить новые зеленые зоны.

Кроме того, началась работа и по переходу на раздельный сбор мусора. Соответствующий проект уже стартовал в пилотном режиме в 22 детских садах и школах, Администрации города Вологды и одном из многоквартирных домов.

Также планируется на 30% снизить количество потребляемого пластика, этим вопросом занимается проектный комитет «Пластик НОЛЬ». Для детей в детских садах и школах будут разработаны новые образовательные и воспитательные программы экологической направленности. В целом их количество планируется увеличить на 20%.

По материалам пресс-служба Администрации Вологды