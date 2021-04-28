Центр управления регионом опубликовал адреса пунктов вакцинации от Covid-19 в районах Вологодчины

Прививайтесь, чтобы легче перенести болезнь
Стали известны все адреса , где можно сделать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Центр управления регионом собрал данные по всем районам. Чтобы не потерять информацию, можно сделать ссылку, например, себе на страничку в социальные сети. Полагаем, информация будет полезной вашим друзьям.
Бабаевский район
— Бабаево, ул. Свердлова, 39а;
— с. Борисово-Судское, ул. Мира, 66;
— д. Тимошино, ул. Солнечная, 5;
— д. Торопово, ул. Западная, 1в;
— п. Пяжелка, ул. Центральная, 17;
— с. им. Бабушкина, ул. Пролетарская, 6;
— с. Рослятино, ул. Советская, 13;
— д. Сосновка, 1;
— с. Миньково, ул. Надречная, 12;
— Белозерск, ул. Пионерская, 40а;
— п. Зубово, ул. Мира, 7;
— пос. Нижняя Мондома, ул. Советская, 24;
— д. Антушево, 97;
— пос. Лаврово, Сельсоветская, 3;
— д. Артюшино, 80;
— д. Никоновское, ул. Центральная, 21;
— п. Белый Ручей, ул. Центральная, 19;
— с. Липин Бор, ул. Первомайская, 27;
— д. Пиксимово ул. Центральная, 12-в;
— д. Парфеново, 9;
— с. Троицкое, ул. Центральная, 28;
— Великий Устюг, ул. Набережная, 53;
— Великий Устюг, Советский проспект, 30;
— Красавино, Советский проспект, 220;
— п. Новатор, ул. Советская, 12;
— с. Усть-Алексеево, ул. Больничный городок, 2а;
— п. Кузино, ул. Лермонтова, 35;
— п. Полдарса, ул. А. Попова, 26;
— п. Ломоватка, ул. Новая;
— с. Верховажье, ул. Гагарина, 67;
— с. Чушевицы, ул. Московская, 14;
— д. Урусовская, ул. Новая, 54;
— д. Сметанино, ул. Советская, 66а;
— с. Морозово, ул. Лечебная, д. 1;
— п. Вожега, пер.Транспортный, 5;
— пос. Кадниковский, ул. Ветеранов, 11а;
— д. Бекетовская, 158;
— Вологда, ул. Набережная VI Армии, 137;
— с. Кубенское, Ленина, 88;
— п. Федотово, 37;
— п. Огарково, 20а;
— п. Семенково, пер. Майский, 7б;
— п. Сосновка, ул. Мелиораторов, 13;
— п. Майский, 16;
— п. Непотягово, Преображения, 9;
— Вытегра, ул. Советская, 16;
— с. Ошта, Архангельский тр., 19;
— п. Депо, Архангельский тр;
— Грязовец, ул. Революционная, 43б;
— пгт. Вохтога, ул. Колхозная, 77;
— д. Хорошево, ул. Центральная, 13;
— д. Юрово, ул. Центральная, 15;
— п. Кадуй, ул. Надежды, 1;
— п. Хохлово, ул. Строителей, 13;
— с. Никольское, ул. Городская, 7;
— п. Сосновка, ул. Центральная, 6а;
— Кириллов, ул. Братства, 2;
— с. Талицы, ул. Советская, 36;
— с. Кичменгский Городок, ул. Заречная, 41;
— с. Сараево, 8;
— п. Югский, ул. Садовая, 14;
— с. Шуйское, ул. Советская, 23г;
— п. Туровец, ул. Авдюнина, 10;
— с. Старое, ул. Школьная, 9;
— Никольск, ул. Советская, 34;
— д. Аргуново, ул. Центральная, 12;
— пос. Борок, ул. Набережная, 16;
— с. Нюксеница, ул. 40-летия Победы, 2а;
— д. Бор, 43;
— п. Игмас, ул. Лесная, 10;
— д. Лесютино, ул. Школьная, 12;
— п. Матвеево, ул. Центральная, 33;
— Сокол, ул. Орешкова, 17;
— Сокол, ул. Менделеева, 31 а;
— Кадников, ул. Р.Люксембург, 53;
— Сокол, ул. Шатенево, 41;
— с. Биряково, ул. Школьная, 16;
— с. Воробьево, ул. Центральная, 2;
— с.Литега, 50;
— с. Сямжа, ул. Славянская, 6;
— с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, 2б;
— с. Красное, ул. Красная, 33;
— д. Никифоровская, 25;
— Тотьма ул. Кирова, 53;
— д. Погорелово, ул. Мира, 14;
— п. Советский, ул. Садовая, 17а;
— п. Юбилейный, ул. Лечебная, 7;
— с. Устье, ул. Советская, 5;
— с. Заднее, ул. Школьная, 1;
— с. Бережное, ул. Совхозная, 6;
— Устюжна, пер. Кузнечный, 3;
— дер. Долоцкое, пер. Южный, 4;
— дер. Никола, ул. Молодежная, 2;
— п.им. Желябова, ул. Больничный городок, стр. 8а;
— Харовск, ул. Свободы, 28;
— с. Шапша, ул. Ветеранов, 4;
— Харовск, ул. Куйбышева, 13;
— пос. Чагода, ул. Мира, 31, кор. 3;
— д. Анисимово, ул. Школьная, 15;
— д. Избоищи, ул. Полевая, 2а;
— д. Покровское, ул. Молодежная, 96а;
— д. Анишино, ул. Советская, 11;
— Череповец, ул. Парковая, 32;
— Череповец, пр. Победы, 169;
— п. Тоншалово, ул. Рабочая, 7;
— п. Суда, ул. Зеленая, 3а;
— д. Коротово, ул. Клубная, 5;
— д. Ботово, ул. Ленина, 21;
— пос. Климовское, 11;
— пос. Малечкино, ул. Птицеводов, 50;
— с. Мякса, ул. 70 лет Октября, 1;
— с. Воскресенское, ул. Советская, 25;
— д. Шулма, ул. Школьная, 8;
— п. Шексна, ул. Ленина, 22;
— п. Шексна, ул. Сапожникова, 5;
— д. Нифантово, ул. Фабричная, 14;
— п. Чебсара, Медицинский переулок, 2;
— с. Чуровское, 4;