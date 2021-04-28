Ассенизаторы тонут на вологодских дорогах, которые сами и разбили

Ассенизаторы и сами утонули...Сергей-Геннадьевич Каргин, ВКонтакте

Редким мужеством обладает Сергей Геннадьевич Каргин, Глава города Грязовца Вологодской области. Он опубликовал фотографии, леденящие душу - высокохудожественный портрет участка городской дороги. И, наверно, правильно делает, что закрыл сообщение ВКонтакте от комментариев: не сносить бы ему головы. Однако, фотографии тут же выплыли в других местах, а там уж люди не стесняются в выражениях.

Люди переживают, что по такой разбитой дороге теперь до дач не добраться - ни пешком, ни на машине, ни на велосипеде. В ходе горячей дискуссии всплывают и другие проблемы города - вонючие отходы портят атмосферу всей округи, не только этот участок напоминает дорогу после бомбежки, что жидкие отходы порой попадают в реку...

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих? Сергей-Геннадьевич Каргин, ВКонтакте

Как пишут грязовчане, разрушили дорогу "говновозки" - большегрузная техника, перевозящая жидкие бытовые отходы на очистные сооружения.

Понятно, что разбить за пару дней дорогу до жидкого состояния невозможно. Или в Грязовце это нормально, на то он и Грязовец? Как сообщают грязовчане, запах стоял в городе такой, что можно было догадаться об "опасных" перевозках.

Говорят, по этому участку еще можно ехать...Сергей-Геннадьевич Каргин, ВКонтакте

Но откуда столько жидких отходов в небольшом Грязовце? Оказывается, они и бытовые, но могут быть и промышленные:

Ирина Перегудова пишет:

Наталья, производство растёт, в частности рассольных сыров(от них отходы особенно "ароматные"). Может проверка какая предстояла. Я не удивлюсь, что в Нурму "немного" "случайно" скинули. Как в прошлом году.

Екатерина Калмыкова :

А до этого на Ростиловские очистные ездили по 4 машины в час круглосуточно, ни дороги, ни вздохнуть, ни отдыха.

Галина Градусова

Это отходы из городка, что за компрессорной. Там стоят биотуалеты. Вот от туда и вывозят два раза в день и спускают в канализацию КОС .

Эдуард Хвостюк резюмирует: "Смиритесь, это Грязовец. Где каждый плевал на всех. Завокзальную часть заср..., перекопали и бросили. Сначала копали АРЗ,. потом копала Теплосеть, теперь копают очистные. РОДИЛИСЬ И СДОХНЕМ В ЭТОЙ ЯМЕ..."

Опасный маршрут - до очистных

А вот о чем информирует глава города Сергей Каргин:

"Информируем Вас, о ситуации сложившейся в связи с разрушением проезжей части дороги, ведущей от перекрестка улиц Соколовская и Пылаевых до очистных сооружений города. Причиной разрушения является проезд большегрузной техники, осуществляющей перевозку бытовых жидких отходов ООО "ГСП - Сервис", в соответствии с заключенным договором. Сегодня мною проведена рабочая встреча с руководителем ООО "ГСП - Сервис", директором МУП "Грязовецкая электротеплосеть", руководителем администрации городского поселения Грязовецкое, на которой принято решение о восстановлении в кратчайшие сроки поврежденных участков дороги за счет ООО "ГСП - Сервис", в целях обеспечения проезда на очистные сооружения города, ОАО "Северное молоко" и дачные участки. В настоящее время специалисты уже приступили к восстановительным работам.

В дальнейшем с руководством Газпрома будет решаться вопрос по ремонту данного участка дороги..."