Вологодский пчеловод ищет жену через "Давай поженимся"

Фото : ВКонтакте, Дима Олегин

Вологодский пчеловод Дмитрий Олегин будет искать жену в столице. Он примет участие на программе «Давай поженимся!». Об этом Дмитрий сообщил на своей странице ВКонтакте. Олегин возглавляет областную ассоциацию пчеловодов, одновременно он стал открыто конфликтовать с главой района Сергеем Жестянниковым. Все подумали, что пчеловод пойдет на выборы, но, похоже, его планы поменялись.

Олегин объявил о прекращении конфликта в социальной сети ВКонтакте и отправился в столицу. Он решил найти свою половинку. Дмитрий прихватил с собой подарки – мед со своей пасеки, вологодское масло, чай – все это производится в Вологодском районе.

Не все вологжанки довольны поступком жениха - согласно статистике, на Вологодчине преобладает женское население и завидный - при машине, при бизнесе, жених может найти себе девушку из других регионов.

Евгения Мологина так и спрашивает: "Дима, а что - вологодские девушки не устраивают?"

Ответа пока нет.

Но так или иначе, избранницу ждут нелегкие испытания на Вологодчине. Мужчины, например, дают советы: "Когда выберешь невесту - своди на пасеку. Если пчелы не съедят ее, значит, можно жениться..."

Съемки передачи прошли 25 апреля, подробности их запрещено разглашать контрактом, но скоро появится дата эфира.