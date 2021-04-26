Вологодский пчеловод ищет жену через "Давай поженимся"

Фото : ВКонтакте, Дима Олегин
Вологодский пчеловод Дмитрий Олегин будет искать жену в столице. Он примет участие на программе «Давай поженимся!». Об этом Дмитрий сообщил на своей странице ВКонтакте. Олегин возглавляет областную ассоциацию пчеловодов, одновременно он стал открыто конфликтовать с главой района Сергеем Жестянниковым. Все подумали, что пчеловод пойдет на выборы, но, похоже, его планы поменялись.
Олегин объявил о прекращении конфликта в социальной сети ВКонтакте и отправился в столицу. Он решил найти свою половинку. Дмитрий прихватил с собой подарки – мед со своей пасеки, вологодское масло, чай – все это производится в Вологодском районе.
Не все вологжанки довольны поступком жениха - согласно статистике, на Вологодчине преобладает женское население и завидный - при машине, при бизнесе, жених может найти себе девушку из других регионов.
Евгения Мологина так и спрашивает: "Дима, а что - вологодские девушки не устраивают?"
Ответа пока нет.
Но так или иначе, избранницу ждут нелегкие испытания на Вологодчине. Мужчины, например, дают советы: "Когда выберешь невесту - своди на пасеку. Если пчелы не съедят ее, значит, можно жениться..."
Съемки передачи прошли 25 апреля, подробности их запрещено разглашать контрактом, но скоро появится дата эфира.