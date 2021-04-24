В Вологодской области с пятиэтажки ветром снесло крышу

Сорванная крыша накрыла автомобили и детскую площадку. Стоп-кадр видео районной газеты "Звезда"

В пятницу первая гроза прошла над Вологодчиной. Не обошлось без ЧП. Шквалистым ветром в поселке Шексна сорвало крышу с дома. Она упала на припаркованные автомобили.

ЧП произошло 23 апреля вечером на улице Труда, у дома №13. Профнастил с деревянными стропилами ветром подняло с типовой пятиэтажки, и скинуло вниз - на парковку и детскую площадку. Несколько автомобилей, стоявших внизу, получили серьезные повреждения. Момент обрушения запечатлели камеры видеонаблюдения. За секунду до ЧП с парковки выехал автомобиль, вторую выруливающую машину задело краем летевшего железа.

Используя упавшие доски, мужчины поднимали железо, искали девочку

Только благодаря слаженным действиям мужчин удалось обыскать всю территорию

Некоторое время спасатели искали девочку - она гуляла на детской площадке и могла попасть под завалы. Люди, собравшиеся у детской площадки, смогли поднять многотонную конструкцию. К счастью, ребенка там не оказалось: испугавшись грозы, она убежала.

Вот что пишет о произошедшем глава Шекснинского района Виктор Кузнецов: "В результате штормового ветра сорвало крышу на доме №13 по улице Труда. Пострадавших нет. Несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома, искорежены. В настоящий момент все аварийные службы на месте события. Работают по очистке придомовой территории от обломков металлоконструкции. В ближайшее время площадка будет приведена в порядок".

Как сообщает редактор районной газеты "Звезда" Сергей Маров, порывы ветра не были сильными. Все дело в крыше, которую поставили лишь два года назад.

Крыши ремонтируют так, что в поселке частенько происходят ЧП: то падает железо, то с них падает снег и лед. Пока небесные силы благосклонны к шекснинцам: погибших и пострадавших нет, но везение может закончится.

Один из местных жителей поднялся на крышу и заснял, что там осталось после непогоды. Как оказалось, металлический профиль снесен с дома из шести подъездов практически полностью. "Брус приколочен на обычные гвозди к бетону," - комментирует мужчина.

На видео видно, как на соседнем доме рабочие привязывают новенькую крышу тросами.

Видео: сайт газеты Шекснинского района "Звезда".