Активисты просят сохранить историческую площадку в Соколе

Первый Цветаевский костер в Соколе. 2016 год. cultinfo.ru

Вологжанка Елена Титова 18 апреля, во Всемирный день памятников и исторических мест, обозначила НИЧЬЕ историческое место.

Цветаевский огонь - не жжётся.

Об этом она написала ВКонтакте.

Когда -то здесь было оживленное место. Фото - 70-80-е годы.

"В городе Соколе Вологодской области в конце улицы Беднякова на берегу Сухоны есть площадка, которую многие сокольчане помнят как пристань «Печаткино». Она возникла с появлением Сухонского целлюлозного и артиллерийского заводов, то есть более 100 лет назад, ещё до строительства железнодорожных веток к предприятиям. Она относилась к Северному речному пароходству, имела стратегическое значение и в годы Великой Отечественной войны. До начала 1980-х площадка действовала как пристань для перевозки грузов и пассажиров по реке..."

С 2015 по 2019-й именно на ней, с разрешения властей, состоялись пять Цветаевских костров на Вологодской земле.

Апрель 2020 года. Фото: Елена Титова.

В апреле 2020 года оказалось, что асфальт подмыло и на площадке оказалась яма. Костер был перенесен также на берег реки, но уже в центр города. Плюсы, конечно, были — из камерного мероприятия праздник превратился в более масштабное мероприятие — горожане приходили семьями. Но эта площадка все-таки находится в непосредственной близости от Цветаевского дома и, безусловно, здесь не раз бывала Анастасия Ивановна Цветаева.

Помня, что это историческое место, довольно памятное для многих поколений сокольчан, участники Шестого Цветаевского костра подписали обращение на имя главы Сокольского района с просьбой сохранить это историческое место. Подписи поставили десятки обеспокоенных людей.

Официальный ответ так и не был получен.

В администрации Сокола поясняют: "Ничья". "Как это может быть? В городе — и ничья?" — задается вопросами Елена Титова. Кстати, улицу Беднякову к юбилею предприятия привели в порядок — она заасфальтирована от улицы Советской и практически до самой реки. А в конце такая неприятная точка-яма.

На площадке сохранились советские ограждения, вокруг растут кустарники и деревья. На старых фотографиях именно здесь стояла пристань, вверху находилась гостиница. Отсюда открывается прекрасный вид. Площадка могла бы стать прекрасной видовой или смотровой площадкой в советском стиле — достаточно поработать архитекторам.