Пылевые бури зафиксированы в микрорайоне Вологды

Техника прошла, а пыль осталась Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде начали бороться с песком и пылью на дорогах. При этом поднимается такая пылевая буря, что на пути лучше не попадаться ни автомобилистам, ни пешеходам.

Так, вчера вечером пытались собрать высохшую грязь в Лукьяново. Вот как описала очевидец: "На улице Вологодской стоял такой смог, что транспорт было плохо видно. Сложная техника, похоже, импортного производства, уже проехала в одну сторону и возвращалась - все тонуло в пыли... Представьте: медленно едет самосвал со специальным прицепом. Дорога, видимо, для уменьшения пыли, слегка поливается. Пыль-песок заметается щетками, собирается и ссыпается в кузов. При этом пыль летит чуть ли не на километр. После одного прохода особого результата не видно - остался слой песка. И снова идут машины, пыль поднимают... В результате полный самосвал песка набралась, он уехал, а пылевая взвесь так и осталась в воздухе..."

Как сообщает пенсионерка, страшно представить что делается в квартирах тех, у кого форточки оказались открытыми. И задается вопросом - после таких вот пылевых бурь не собираются ли коммунальщики помыть стекла в окнах, выходящих на дорогу?