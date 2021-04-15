Пироман оставил без крова жителей отрезанного от большой земли поселка на Вологодчине

В Кузино сгорел 8-квартирный жилой дом 1956 года постройки. Фото: ВКонтакте, СМ-Великий Устюг

Без крова остались люди: в ночь на 15 апреля в Великоустюгском районе произошел пожар. В поселке Кузино, отрезанном от большой земли водой, полностью сгорел двухэтажный 8-квартирный дом. Деревянное здание 1956 года постройки, что находится на улице Судоводителей, 6, полностью уничтожено огнем вместе с хозяйственными постройками.

Сигнал о ЧП был получен в 00 часов 03 минуты. Всю ночь проводилось тушение, загорелись пристройки, находящиеся рядом, но пожарные сумели отстоять от возгорания соседний дом. Лишь к 9 утра пожар был ликвидирован, шла проливка пепелища. Общая площадь пожара - 336 квадратных метров. В доме проживало 7 человек, никто из них не пострадал.

Огромное здание уничтожено полностью. Фото: ВКонтакте, СМ-Великий Устюг

Поселок Кузино сейчас полностью отрезан от Великого Устюга ледоходом - он начался на днях, 13 апреля здесь взорвали ледовую переправу, соединяющую поселок с городом. Местные жители в свое время требовали построить мост, губернатор даже давал обещания, однако проект был признан слишком затратным.

Весной и осенью поселок отрезан от большой земли: в объезд до Великого Устюга - 250 километров. Поэтому в Кузиное имеется свой пост противопожарной службы - 2 пожарных цистерны. Именно они и прибыли первыми на пожар. На помощь местным огнеборцам прибыли пожарные из Кировской области - для таких случаев заключено межрегиональное соглашение. Однако, от Лузы до Кузино - около 70 километров по плохой дороге.

Всего в ликвидации задействовано 5 единиц техники, 15 человек личного состава.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, предварительная причина - поджог. Окончательные выводы будут сделаны позднее, однако местные жители уверены, что действует пироман. Поджоги в поселке повторяются с неприятной периодичностью. Кузинцы сообщают, что и ранее поджигались сараи, возгорания происходили в подъездах, горел детский сад. В прошлом году в апреле за одну ночь было несколько поджогов.

19 декабря 2020 года полностью сгорели сарайки, 9 мая 2019 в 3 часа ночи сгорел 12-квартирный дом. Как сообщают сводки, "На момент возгорания в доме находилось 14 человек, 13 из них эвакуировали.Женщина 1949 года рождения выпрыгнула из окна второго этажа. Пострадавшую доставили в ЦРБ с переломами обеих ног..."

Однако полиция никак не может вычислить злоумышленника, камеры наблюдения здесь отсутствуют. Версия, что ночной пожар дело рук пиромана - основная, подтвердили в МЧС.