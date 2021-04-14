Цены на сахар и растительное масло попытаются стабилизировать вливанием 9 миллиардов рублей

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Как власти пытаются урегулировать цены на сахар и масло, сообщает сайт правительства. Чтобы выдержать фиксированные цены на эти продукты, Правительство РФ частично компенсируют затраты производителям подсолнечного масла и сахара-песка на изготовление и реализацию продукции. Участвующим в соглашениях о стабилизации цен на продовольственные товары из резервного фонда будет выделено 9 млрд. рублей.

По мысли властей, это позволит сохранить зафиксированную стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Трансферты будут распределены между регионами, на территории которых базируются предприятия-производители.

Правилами предоставления выплат устанавливается, что компании-производители, зафиксировавшие цены, получат компенсацию из расчета 10 рублей на 1 литр масла и 5 рублей на 1 кг сахара.

Пока соглашения о стабилизации цен на сахарный песок действует до 1 июня, на подсолнечное масло - до 1 октября этого года. Но оно может быть продлено.

Как прокомментировал ситуацию заместитель Губернатора Виталий Тушинов: "Сегодня на Вологодчине в ряде областных сетей наблюдаются определенные проблемы с обеспечением развесным сахарным песком российского производства, реализация которого предусмотрена по фиксированным ценам. Проблема характерна для большинства субъектов РФ. И сейчас она решается на федеральном уровне».

Как пояснил замгубернатора, произошел сбой по вопросам ценообразования: у заводов-производителей ограничен товар, который они отгружают крупным оптовикам для снабжения всей розничной сети.