Пропуск паводковых вод идет в Вологде в штатном режиме

За ситуацией круглосуточно следят на Михальцевской плотине Фото: Ольга Кузнецова

Пропуск паводковых вод в Вологде идет в штатном режиме. Так оценили ситуацию на заседании КЧС под руководством Мэра Вологды Сергея Воропанова.

На заседании КЧС, Вологда, 13.04.2021 Фото: администрация города Вологды

По данным Гидрометцентра, на утро 13 апреля уровень воды в реке Вологде составляет 110,1 м по Балтийской системе. Однако в ближайшие дни, до 16 апреля, ожидается теплая погода, плюсовые температуры даже ночью. Уровень в реке продолжит повышаться. С ночи субботы уже прогнозируются слабые заморозки, которые несколько притормозят скорость таяния. «Никаких неблагоприятных и опасных явлений, способных негативно повлиять на пропуск весенних паводковых вод, не прогнозируем», — отметила заместитель начальника Вологодского гидрометцентра Юлия Смелкова.

Плотина не влияет на уровень воды в реке Фото: Ольга Кузнецова

Напомним, в этом году по поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова, работы по подготовке к паводку проводились более комплексно. У всех мостовых сооружений были проведены ледорезные работы и впервые — чернение льда. По мнению специалистов, это помогло реке быстрее вскрыться, и ледовые массы преодолели проблемные участки без заторов.

Отдельно предприятие «Вологдагорводоканал» мониторит ситуацию на Михальцевской плотине. «Мониторинг на плотине в Михальцево идет круглосуточно. На данный момент уровни верхнего и нижнего бьефа сравнялись, затворы полностью открыты, и пропуск паводковых вод идет в свободном режиме. Плотиной мы не держим воду сверху, поэтому никаким образом она не может повлиять на уровень воды в реке и тем более спровоцировать подтопление каких-то участков. Плотина создана для других целей, для того, чтобы в маловодные периоды обеспечивать необходимый уровень воды для водозабора», — пояснил директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Андрей Макаровский.

Лед все еще идет Фото: Ольга Кузнецова

Мониторинг гидрологической обстановки на водных объектах идет в круглосуточном режиме.

Напомним, на территории области уже закрыты все ледовые переправы. Практически во всех районах запрещен выход на лед. Буквально вчера мужчина провалился под лед реки Сухоны и погиб, несмотря на действия очевидцев и спасателей.