Белла Ахмадулина посвятила вологжанке чуть меньше строк, чем Пушкину

Фото: Гали Рамиль, 2008 год.

Вологжане отпраздновали неюбилейный день рождения Беллы Ахмадулиной встречей поклонников таланта в читательском центре имени В. Тендрякова. Сбор объявила филолог Елена Титова.

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Речь шла о самых дорогих и близких многим читателям стихотворениях, о таланте известной поэтессы - его Илья Сельвинский еще в ее юные годы оценил как "дарование с чертами гениальности". Звучали стихи, демонстрировались отрывки документального кино, книги, фотографии.

Шел разговор и о дружбе Ахмадулиной с писательницей Анастасией Ивановной Цветаевой, которая некоторое время жила на Вологодской земле. Дом в Соколе, который назван Цветаевским, по инициативе Елены Титовой был спасен от сноса. Художник Борис Мессерер, муж Беллы Ахатовны, в свое время оперативно и горячо высказался за его сохранение. Его голос был услышан, такая помощь в 2017 году была бесценной.

Елене Титовой всегда есть что показать Фото: Ольга Кузнецова

Валерий Есипов, известный шаламовед, рассказал о вологодских страницах в творчестве Беллы Ахатовны. Вспоминали и о приезде Ахмадулиной и Бориса Мессерера мае 2006 года в Вологду. Тогда в Юго-Западной башне Кремля была встреча с общественностью и журналистами, звездная чета подарила вологжанам коллекционный фолиант, посвященный Тарусе. Эта книга стихов Ахмадулиной была издана ограниченным тиражом на бумаге, изготовленной вручную, с иллюстрациями - акварелями Бориса Мессерера.

Отвечая на вопрос Валерия Есипова, Белла Ахатовна рассказала о том, как в 80-х она три лета провела на Вологодчине, в Кирилловском районе, под Ферапонтово, в деревне Усково. Там они с Борисом снимали дом у местной жительницы. Между мировой знаменитостью, поэтессой и малограмотной крестьянкой завязалась трогательная дружба, сохранилась переписка. Впрочем, письма тети Дюни обычно писали соседки. Но одно хозяйки дома сохранилось. В конверте, заранее подписанном Беллой, вологжанка начертала: "Беля приезжай худо таскую бис тибя". Об этом вологодском эпизоде жизни, о судьбе вологжанки - тети Дюни, Евдокии Кирилловны Лебедевой, Ахмадулина оставила воспоминания - "Нечаяние". Повесть - дневник, в которой проза чередуется со стихами, была написана в начале 1999 года, ее напечатали в журнале "Знамя". Позднее произведение входило в сборники, выпускаемые небольшими тиражами, но отдельным изданием так и не увидело свет.

Памятник Белле Ахмадулиной в Тарусе. Автор - Борис Мессерер. Фото: Ольга Кузнецова

К сожалению, литературный памятник нашей землячке, нашему краю, прошел мимо критики и практически неизвестен вологжанам. Об этом, например, сокрушается Дмитрий Шеваров в очерке, представляющем его попытку найти дом тети Дюни Лебедевой. Желание увидеть напечатанным это произведение высказал на вечере Валерий Есипов.

Это желание разделяет и организатор встречи Елена Титова: "Поддерживаю мысль Валерия Васильевича об отдельном вологодском издании этой необыкновенной и такой родной прозы Беллы Ахмадулиной. Может быть, получится к юбилейному дню рождения поэта? Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск, а главное, люди и их речь в этой повести-дневнике таковы, что хочется цитировать ее бесконечно..."

"Вечной памяти тети Дюни" такое посвящение сделала Белла Ахмадулина. Кто она, эта вологжанка, которая, благодаря поэтическому перу мастера, осталась жить в веках? По словам Дмитрия Шеварова, быть может, только Пушкину Белла посвятила больше строк, чем Евдокии Кирилловне...

Евдокия Кирилловна Лебедева родилась в конце февраля 1899 года вблизи Ферапонтовского монастыря, вышла замуж в Усково, где и прожила всю жизнь. Односельчане звали ее Дюней. "Тетя Дюня в моем представлении - чисто и ясно "пушкинский" человек, абсолют природы, ровня ее небесам, лесам..." - писала Белла.

У Евдокии Кирилловны было четверо детей, но что-то пошло не так - у них были несчастливые судьбы. Вот и вместо добротного дома с резными наличниками осталась кучка кирпичей... Суровая крестьянка любила Беллу, как дочь. А почему так привязалась к ней поэтесса? Кто знает, может Белле не хватало матери? Когда она была маленькой, родители пропадали на работе, в поездках и командировках. И когда Изабелла выросла, отчуждение только усилилось...

Без сомнения, повесть ждет новых прочтений и комментариев. Издание это могло бы стать символом благодарной памяти вологжан о Белле Ахмадулиной.

Кстати, как сообщили в областной библиотеке, подарок - Беллы Ахмадулиной и Бориса Мессерера, книга "Таруса", вышедшая в Москве, издательстве "Артлибрис" в 2005 году, говоря языком профессионалов, "особо художественное издание, отпечатанное на акварельной бумаге с торшонированым обрезом, блинтовым тиснением... " , хранится в отделе редкой книги. Она числится как "книга из библиотеки В. Е. Позгалева с дарственной надписью авторов Беллы Ахмадулиной и Бориса Мессерера".

Всего было издано 300 таких книг, они были пронумерованы, в Вологде - экземпляр №215.