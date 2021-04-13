Можно ли вологжанам ловить рыбу на своих огородах?

Садовое товарищество "Парус" - как и положено, НАД водой Фото: Евдокия САХАРОВА

Знакомьтесь: Тамара Ерегина. С ней не страшно и на подводной лодке! Фото: Ольга Кузнецова

Жительница Вологды Тамара Ерегина многое повидала на своем веку. Но чтобы рыбу ловить в огороде? Поверить ее рассказу невозможно, тем более, что реки из-за домов не видно. Однако вологжанка предоставила доказательства сюрреалистической ситуации — видео.

Но все по порядку. Председатель садового товарищества «Парус», что возникло несколько десятков лет назад на болотистых затапливаемых землях Баранково, Тамара Ерегина — командир со стажем. В ее ведении более чем две сотни дач. Участков в два раза больше, но на оставшиеся редко приезжают, ведь только самые упорные готовы к такому труду и лишениям.

Например, здесь никогда не было электричества. И вот — свежая проводка на новеньких столбах.

— Как так — новая проводка? В иных товариществах еще советская. Неужели какая-нибудь программа вам помогла, типа «Светлые улицы наших дач»?

— Нет, собрали с дачников, наняли специалистов, теперь живем со светом. Кстати, не так уж дорого и обошлось.

Машина спасателей стоит на дороге, которую соорудили сами дачники Фото: Ольга Кузнецова

— Недавно была свидетелем пожара на дачах. Как вы спасаетесь? Может, есть какие-то помпы?

— Нет, ничего нет, но в конце каждой улицы есть пруд — пожарный водоем, а мы присматриваем за порядком.

— И самый актуальный вопрос — топит ли вас?

— Осенью 2019 нас затопило очень сильно, затем весной 2020 года. Вот эта дорога, на которой стоим, была под водой. В огород заходили огромные рыбины, наверно, килограмма по полтора. Вода заходила с реки, вот и они с ней. Есть даже видео — я отправляла депутату ЗСО Антону Холодову, спрашивала — можно ли ловить рыбу на дачных участках? Нет, говорит, согласно закону ловить нельзя, потому что нерест! Я говорю — так в дом просятся. Он посмотрел видео, говорит, мол, да, на крыльцо зашли! Тогда можно!

Судя по видео, это 1,5 -килограммовый лещ. Весна 2020 года

Смех-смехом, но прошлой весной затопило садовое товарищество — стремительно вырос уровень реки, так что рыбы пришли на мелководье. Кое-кого из домов вывозили спасатели — ведь несколько семей живет здесь и зимой.

Воды здесь много: течет река, есть мелкая речушка, а сейчас и полноводная канава — все это сообщающиеся сосуды, все они заполнены до краев. Есть у товарищества гидромелиоративный проект, но самим пока не справиться.

— Пенсионеры одни живут! Молодых - раз-два и обчелся! — говорит Тамара.

Теперь по дороге можно и пройти, и проехать Фото: Ольга Кузнецова

А вот строить дороги властям, особенно, сельских поселений, руководству садовых кооперативов и товариществ, стоит поучиться у нее. Как известно, живем на песке-гравии, но взять их неоткуда. Однако в СТ «Парус» грунтовку длиной около 3 километров удалось построить самим! На смехотворные средства дачников — с каждого дома собирали по тысяче рублей. В ход пошел любой грунт, остатки снятого асфальта. По словам председателя, дорога поднята на 40 сантиметров, все сделали за прошлое лето — собрали деньги, купили грунт-песок, засыпали.

Придорожную канаву чистили тоже самостоятельно — каждую неделю организовывались субботники.

Большинство здесь - небогатые и трудолюбивые люди Фото: Евдокия САХАРОВА

Обратите внимание на забор: штакетник закрыт от воды Фото: Евдокия САХАРОВА

Канавы дачники прочистили, но воде уходить некуда Фото: Евдокия САХАРОВА

А сейчас на столбах висят памятки — порядок действий во время паводка, налажен контакт со спасателями.

Памятка: как подготовиться к подтоплению Фото: Ольга Кузнецова

Дачники готовятся к худшему, но надеются на лучшее. Впрочем, затопит или нет, Тамара легко скажет, ориентируясь на свои приметы. Вот и сейчас, отвечая на наш вопрос, председатель смотрит в небо, на котором ни облачка, и говорит:

— Если осадков не будет, ливней, то этой весной придется жить без рыбы на огородах!

Напомним, традиционно в зону подтопления попадают дачи в районе Баранково, Лукьяново, Екимцево. Эти территории находятся под контролем. Однако, как говорит народная мудрость — «На бога надейся, а сам не плошай», или «Спасение утопающих —дело рук самих утопающих». Вологжане из «Паруса», похоже, это уже усвоили.