Четверых вологжан обвинили в убийстве и расчленении стариков

Трое мужчин и женщина нашли вариант подзаработать

Вологодская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении банды, подозреваемой в как минимум двух убийствах, мошенничестве и иных преступлениях. Трое мужчин и женщина, все в возрасте от 48 до 56 лет, расчленяли тела стариков, а останки прикапывали в лесу.

Как считает следствие, двух пожилых вологжан убили в октябре 2019 года и январе 2020 года в их собственных квартирах. Расследование началось с поисков 64-летнего одинокого пенсионера, который владел трехкомнатной квартирой. Среди его вещей не нашли паспорта, зато по этому документу в соседнем регионе пытались переоформить недвижимость. Правоохранителям удалось задержать гражданина, который представился пропавшим пенсионером, а потом и трех его подельников. Тело убитого нашли у дачи одного из участников преступной группы.

При обыске имущества обвиняемого были найдены документы на имя другого 67-летнего вологжанина. Подозреваемый даже неудачно пытался расплатиться банковской картой пенсионера. Как оказалось, пожилой человек владел 4-комнатной квартирой в Вологде, но исчез. Родственники к исчезновению старика отнеслись прохладно, о пропаже не заявили - говорят, утратили с ним связь еще осенью 2019 года. Полиции впоследствии удалось обнаружить место захоронения останков мужчины.

Как сообщает областная прокуратура, у погибшего со счета списали более 1,7 млн рублей. Завладеть квартирой банда не успела - на их след напала полиция. Уголовное дело направлено в Вологодский областной суд.

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