Андрей Луценко: «Более миллиарда рублей получит на развитие Грязовецкий район в 2021 году»

Андрей Луценко. Фото: пресс-служба ЗСО

Более миллиарда рублей получит на развитие Грязовецкий район. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко на встрече с жителями. Как сообщает пресс-служба Заксобрания, разговор состоялся в рамках рабочей поездки спикера ЗСО в муниципалитет.

«Порядка 900 миллионов рублей направлено в этом году на ремонт двух автодорог регионального значения в Грязовецком районе: Грязовец-Вохтога и Вологда-Ростилово. Также 80 миллионов выделено на улицу Ленина в районном центре. Кроме того, планируется привести в порядок улицу Полевую в деревне Хорошево, дороги в деревнях Камешник и Палкино», - отметил Андрей Луценко.

По словам спикера ЗСО, решение вопроса ремонта дорог во многом зависит от активности жителей и местных властей. Им совместно необходимо определить перечень первоочередных ремонтов, подготовить документацию и вынести предложения на градостроительный совет при губернаторе.

«В этом году в апреле и мае я обязательно приеду в муниципалитеты, отчитаюсь о том, что сделано в районе, по тем поручениям, которые уже были даны, и, конечно, обсудим предложения, которые можно вынести на градсовет», – заявил глава Грязовецкого района Сергей Фёкличев.

Социальные объекты, как отметил Андрей Луценко, тоже ждет ремонт и модернизация. Так, 6,7 миллиона рублей выделено на ремонт терапевтического корпуса Грязовецкой ЦРБ поселке Вохтога, два миллиона на ремонт Камьянской амбулатории, почти 60 миллионов на приобретение медицинского оборудования и автотранспорта.

Отдельно поднимался вопрос переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как рассказал Андрей Луценко, в Грязовецком районе будет расселено 40 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, в которых проживает 365 человек. На переселение граждан из аварийного жилья в конце прошлого года Вологодская область получила дополнительно 507 миллионов рублей, благодаря чему Грязовецкий район попал во второй этап реализации программы, в список были включены еще 11 жилых помещений.

Еще один вопрос, который волнует жителей района – это пассажирские перевозки. По словам Андрея Луценко, к депутатам неоднократно поступали обращения с жалобами на недостаточное количество маршрутов и автобусных рейсов.

«Трижды на заседании фракции «Единая Россия» мы совместно с Правительством области рассматривали этот вопрос, пытались найти пути выхода из сложившейся ситуации. Было принято решение открыть движение по 28 новым маршрутам и увеличить частоту движения по 19 существующим в 22 муниципальных образованиях Вологодской области. В марте прошлого года на эти цели было выделено 51,4 миллиона рублей, в том числе средства поступили и в Грязовецкий район», - сказал спикер ЗСО.

В 2021 году субсидия району была увеличена более чем в 2,5 раза. Если раньше в муниципалитете постоянно действовало 11 маршрутов, в направлении сельских территорий перевозки осуществлялись по одному дню в неделю, то теперь ситуация изменилась. С января действуют 14 маршрутов, в направлении сельских территорий транспортное обслуживание осуществляется по два дня в неделю.

Также Андрей Луценко рассказал об итогах работы ЗСО, контроле со стороны депутатов фракции «Единая Россия» поручений Градостроительных советов и проекте «Народный бюджет» - в этом году в районе подана 41 заявка на 4,1 миллиона рублей.

Для помощи местным жителям в проработке инициатив на следующей год в регионе был запущен партийный проект «Школа общественного контроля». По всем вопросам оформления документации можно обращаться в местные отделения партии «Единая Россия».

Еще один проект направлен на ремонт центральных улиц сельских поселений. По словам Андрея Луценко, жителям и руководству района надо расставить приоритеты и вынести объекты на ближайший градсовет. Жителей интересует и развитие сельского хозяйства – традиционно район лидирует в этой сфере.

По словам Андрея Луценко, на поддержку отрасли в этом году из бюджета области выделено 2,6 миллиарда рублей. Поддержку получит и ведущее сельхозпредприятие района - племзавод-колхоз имени 50-летия СССР, на котором работает больше 250 человек.

Основное направление - молочное животноводство. Количество коров составляет 6692 голов, в том числе 2613 голов дойного стада. «В прошлом году мы построили третий коровник стоимостью 70 миллионов. Сейчас будем строить ещё один телятник стоимостью

порядка 60 миллионов рублей. Технологии используем современные - колонны оцинкованы, а верх - клееный брус, благодаря чему здесь благоприятный климат для животных», - рассказал председатель Племзавода-колхоза имени 50-летия СССР, депутат Законодательного Собрания области Владимир Жильцов.

На предприятии активно внедряются роботизированные технологии - в доении, уборке и кормлении коров.