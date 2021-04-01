Партия "Новые люди": организацию школьного питания нужно реформировать

Фото с круглого стола. ИА"Росбалт"

Вологодская область вошла в десятку регионов по качеству организации питания «Вкусный ТОП-10», заняв в этом рейтинге 4 место. Но вкусно – не всегда значит полезно!

Школьное питание - наверно, одно из слабых мест нашего образования. Как говорят специалисты, нареканий здесь иногда больше, чем критериев. Между тем, именно питанием закладывается здоровье нашего общества.

Партия "Новые люди" предлагает провести реформу школьного питания. 30 марта в ИА "Росбалт" прошел круглый стол, на котором обсудили эту проблему. Как оказалось, "Новые люди» уже занялась разработкой программы повышения качества питания в школах и детских садах.

“Конечно за полгода, за год мы это не поменяем, - говорит лидер партии Алексей Нечаев. - Но то немногое, что можно сделать – того стоит. Здоровье всей нации, здоровье детей, это то немногое, по чему есть консенсус в обществе. Здоровье важнее”.

Алексей Старостин, члена рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию обороту фальсифицированных продуктов питания, озвучил вопиющую статистику: за минувший год в стране зафиксировано 28 случая отравления школьников некачественными продуктами, пострадало более 1,5 тысяч детей.

Проиллюстрировал же проблему он рейдом в Республике Дагестан. Там выявлены массовые нарушения санитарного законодательства. Например, обнаружены сгущёнка, содержащая антимикробное средство, обладающее канцерогенными свойствами, говядина с тетрациклином, сливочное масло, в котором в 10 раз превышено содержание пальминовой и лауриновой кислот. "Детей кормили маслом, состоящим из пальмового жира!" - возмущен Алексей Старостин.

Участники круглого стола практически единодушно назвали главную причину происходящего: несовершенство законодательства. Потому что федеральный закон о закупках требует приобретать товары с наименьшей ценой, а не с наилучшим качеством. Санитарные нормы учитывают калорийность продуктов, а не содержание в них полезных веществ. В результате страдает здоровье детей.

Елена Нечаева, руководитель проекта «Здоровое питание – детям». ИА"Росбалт"

«Новые люди» предлагают свою помощь в исправлении ситуации. Активисты партийного проекта «Здоровое питание – детям» уже сверстали программу, на основе которой предлагается реформировать организацию школьного питания. Руководитель проекта Елена Нечаева рассказала, что программа охватывает широкий спектр вопросов – от раннего выявления пищевой непереносимости до увеличения полномочий родительских комитетов. В частности, предлагается ввести в каждой школе ставку организатора здорового питания. В его полномочия будут входить контроль закупок, ежедневное информирование родителей о школьном меню, проведение тематических уроков для детей. Деньги на зарплату специалиста искать не придётся: «Новые люди» предлагают использовать средства, заложенные на оплату труда «политруков», появление которых в школах одобрил нынешний состав Госдумы. Кроме прочего, разработчики программы предлагают провести эксперимент по организации питания в формате «шведского стола». Эта практика уже хорошо зарекомендовала себя в Татарстане.

Алексей Нечаев заявил о необходимости реформы школьного питания. ИА "Росбалт"

Также лидер партии Алексей Нечаев отметил успешный опыт уфимских школ, в которых полномочия по заключению контрактов на поставку продуктов перешли от директоров к попечительским советам. «Необходимо не только контролировать, но и брать на себя ответственность за принятие решений, касающихся здоровья наших детей», - подчеркнул Алексей Нечаев. Эффективность программы уже с ближайшее время будет протестирована в ряде регионов.

"Говоря о качестве питания в школах, приведу в пример Вологодскую область. По опросам школьников наш регион вошел в десятку регионов по качеству организации питания «Вкусный ТОП-10», заняв в этом рейтинге 4 место. Но не стоит забывать о и пользе, ведь вкусно – не всегда значит полезно. Эксперты отмечают, что производители продуктов зачастую не брезгуют опасными компонентами, добавляя в состав антибиотики, гормоны, сахар и многое другое, что может привести к непоправимым последствиям для здоровья, - говорит руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Вологодской области Роберт Погосов, - поэтому в рамках предложенной программы мы предлагаем контролировать то, что попадает на столы наших детей. Контроль могут осуществлять родители, а также «организатор здорового питания".