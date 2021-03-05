Названы имена лучших педагогов Вологды

Надежда Беланова из детского сада № 99 «Почемучка» стала "Педагогом года" Фото: администрация города Вологды

В Вологде названы имена лучших педагогов. Почетное звание «Педагог года-2021» получили учитель школы №21 и воспитатель детского сада №99 Вологды

Итоги городского конкурса «Педагог года-2021» подвели в Вологде. Церемония награждения состоялась в школе №30, где работает победитель конкурса профессионального мастерства прошлого года. Награды лидерам в каждом номинации вручил заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа, а также депутаты областного Законодательного собрания.

«Конец прошлого года, когда Вологда перешла на дистанционное обучение, стал серьезным испытанием. Но не было никаких сомнений, что сфера образования справится, поскольку мы были уверены в профессионализме каждого педагога Вологды. День за днем вы нарабатывали новую практику, осваивали новые форматы, и все получилось. Выпускники закончили школы, получив 107 медалей, 20 стобалльных результатов и успешно поступили в вузы. Вы блестяще справляетесь, и будущее нашего города, нашей страны в надежных руках», - отметил заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

Конкурс «Педагог года», стартовавший 1 марта, проходил по двум номинациям. 61 человек боролся за победу в направлении «Воспитатель» и 45 - в направлении «Учитель». Конкурсанты подготовили творческую самопрезентацию, а также защитили свою педагогическую концепцию и провели занятия в незнакомых классах и группах.

По итогам конкурсных испытаний была определена тройка лидеров в каждой номинации. Первое место среди учителей заняла преподаватель истории и обществознания школы № 21 Галина Сорокина. Она также руководит школьным музеем истории, занимается работой по патриотическому воспитанию детей. С учениками школы педагог участвовала в поисковой экспедиции на Синявинских болотах. Имеет награды «За отличие в поисковом движении» IIи III степени и государственную награду «Патриот России».

«Я работаю в школе с 2013 года. Надеялась, что сегодня войду в тройку лучших, но, честно, не ожидала, что стану абсолютным победителем. Испытания были тяжёлыми, но было очень интересно использовать дистанционные технологии и показать их в работе на этом конкурсе», - рассказала победитель конкурса «Педагог года-2021» в номинации «Учитель» Галина Сорокина.

Среди воспитателей абсолютным победителем стала Надежда Беланова из детского сада № 99 «Почемучка», ее педагогический стаж составляет 17 лет. Лидерам в обеих номинациях вручили статуэтки в виде совы – символа мудрости, а также денежные сертификаты. Кроме того, по инициативе депутата Законодательного собрания Вологодской области Марины Денисовой были награждены самые креативные педагоги.

«Вы не только настоящие профессионалы, каждый из вас еще и человек с большой буквы. Уровень преподавания в наших образовательных учреждениях очень высок, вы выдвигаете интересные идеи и разработки. Хотелось бы в рамках партийного проекта «Крепкая семья» отметить педагогов, которые представили на конкурс самые креативные проекты, а также поблагодарить всех вас за то, что вы ответственно, профессионально и с душой выполняете эту очень важную работу», - обратилась к участникам депутат Законодательного собрания области, представитель фракции «Единая Россия»Марина Денисова.

Добавим, об результатах работы сферы образования рассказал в ходе Публичного отчета за 2020 год Мэр Вологды Сергей Воропанов. Отрасль развивается, в том числе, и с инфраструктурной точки зрения при поддержке Президента РФ Владимира Путина и Губернатора области Олега Кувшинникова. Построены два новых детских сада на улицах Возрождения и Граничной, начато строительство еще двух - на Ярославской и Народной, что позволит практически полностью закрыть актуальную очередь в дошкольные учреждения. Сдана пристройка к школе № 30 на 300 учеников, дан старт строительству школы на 1000 мест на ул. Возрождения. Эта работа направлена на выполнение поручения Президента о постепенном отказе от второй смены. Для решения кадрового вопроса в Вологде по инициативе Мэрагорода работает такая мера поддержки как компенсация за найм жилья. На данный момент ее получают 47 человек, поступивших на работу в детские сады и школы областной столицы, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.