Победители "Марафона идей" и члены жюри

Пляж мечты в Вологде: партия «Новые люди» поддержала проекты «Марафона идей». Все начинается с идеи. Умение увидеть проблему и предложить, как ее решить - это важное начало любого изменения к лучшему. В Вологде подвели итоги конкурса "Марафон идей" от партии "Новые люди".

"Марафон идей" - это конкурс общественных инициатив, направленных на то, чтобы улучшить жизнь своего города, области и страны. С 12 февраля каждый мог написать заявку - предложить свою идею, которая могла касаться любой сферы - от благоустройства и ЖКХ до соцпроектов и образования, и на конкурсной основе получить денежные средства на ее реализацию.

Каждый финалист представил свой проект

Оказалось, что неравнодушных людей немало. Всего в стране на конкурс было подано больше 15 тысяч заявок. От Вологодской области Новые люди получили 132 заявки. По условиям конкурса, вологжане-победители получат 300 тыс. рублей на реализацию своих идей.

Накануне в Вологде прошел областной финал конкурса "Марафон идей". Финалистами стали 10 проектов. Как оказалось, вологжан больше всего волнует экология, досуг молодежи, спорт, благоустройство, психологическое здоровье. Выбрать лучшие идеи было сложно, но жюри имело право поделить призовой фонд в 300 тыс. руб. между несколькими финалистами, и этим правом члены жюри воспользовались.

Выбор жюри был нелегким

50 тыс. руб. получил проект из Череповца - создание спортивного парка. На эти деньги автору Анне Павловой предложено доработать идею, создать макет. Череповцу нужны места для занятия спортом, конечно же, есть и пустыри, площадки, где может появиться такой парк. Многое могут сделать сами ребята, но без дальнейшей помощи, без денежных вливаний не обойтись.

Еще один призер - идея социолога Ольги Амелиной из Вологды - создание центра "Перезагрузка", который поможет людям справляться с психологическими проблемами современной жизни, а также будет нести знания. В центр планируется приглашать лекторов, преподавателей, специалистов, то есть центр будет нести и образовательную функцию.

А победителем стал проект «Семейный пляж мечты» вологодского студента Владислава Витковского - благоустройство пляжа в парке Мира Вологды. Сертификат 125 тысяч рублей был вручен на создание семейного пляжа мечты. Проект защищала сокурсница автора Анна Майорова. Вот что она сказала: "Ежегодно мы читаем, что власти что-то делают на единственном месте Вологды, официальном пляже. Но пляжа в нашем понимании как не было, так и нет. На полученные деньги мы попытаемся навести там порядок, превратить уголок природы в уголок добра".

Анна Майорова: "Наш проект победил!"

- Что будет дальше с этими проектами? - поинтересовались журналисты у организаторов.

- Сегодня мы поддержали проекты, которые наиболее актуальны и интересны. Несомненно, будем помогать вести проект дальше, поможем дорабатывать идеи, реализовать их. А те предложения, которые не попали в финал, тоже не останутся без внимания. Они будут переданы в комитеты партии, а некоторые даже войдут в основу программы партии, - прокомментировал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Вологодской области Роберт Погосов.