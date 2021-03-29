Гранты от президента: в Череповце развивают флорбол и помогают родителям

Будущие чемпионы Фото: Ольга Кузнецова

В Череповце НКО удается получать президентские гранты и помогать людям. Напомним, для развития гражданского общества был создан Фонд президентских грантов. По результатам конкурсов гранты Президента РФ предоставляются российским некоммерческим неправительственным организациям для реализации социально-важных проектов. Люди при материальной поддержке государства сами начинают решать важные проблемы, до которых у властей не доходят руки.

В ходе пресс-тура журналисты встретились с представителями двух НКО и все узнали про работу активистов, про то, чем они занимаются.

Тренировки - залог успеха Фото: Ольга Кузнецова

Флорбол — еще недавно на Вологодчине об этом виде спорта мало кто слышал, а сегодня Череповец стал центром развития нового для россиян вида спорта. Флорбол популярен в Европе, а у нас только входит в моду. Но есть и хорошая новость — в него играет все больше детей, а минувшим летом в Череповце даже прошли соревнования, на которые приехали команды из нескольких регионов.

Как нам рассказали в детском садике №109 "Кузнечик" — "детском саде" флорбола, все началось много лет назад, когда воспитатели увидели эту игру в Москве. Дети тренировались с большим азартом и удовольствием, а сам спорт очень напоминал хоккей. Надо отметить, что Череповец хоккейный город: сражаться на льду здесь мечтает множество детей. Нынешний губернатор тоже отдал этому спорту много лет. Увы, не каждому ребенку показаны занятия на льду. Кроме того, ледовых площадок для таких занятий на всех не хватит, несмотря на то, что их в городе металлургов и химиков больше, чем во всех районах области. В конце концов, хоккей довольно жесткая и травматичная игра... Всех этих недостатков лишен флорбол — по сути, хоккей на полу с облегченными клюшками и легким мячом.

Взвесив за и против, череповчанки решились популяризировать игру и в своем детском саду. Для этого нужны средства, и девушки кинулись их искать. Было написано множество писем, бесчисленное количество раз они заявлялись на гранты, но каждый раз активистки получали отказ. Когда уже собрались опустить руки, подали заявку на президентский грант и выиграли! Удача им улыбнулась: на конкурсной основе был отобран десяток детсадов, подготовлены тренеры. И понеслось!

Сейчас на базе детского сада некоммерческое партнерство "Цветы жизни", объединившись с местной федерацией флорбола, поступательно развивают этот спорт.

— Чтобы проводить соревнования, постепенно обзаводимся инвентарем. Ведь борты для площадок приходилось привозить из Новгородской области! Идут тренировки. Даже пандемия не помешала — чтобы дети могли тренироваться, клюшки и мячи дети брали домой, снимали видео. Самые активные получили инвентарь в подарок... Когда мы общаемся с представителями других регионов, слышим жалобы "власти нас не слышат, СМИ нас не видят" — нам это странно. Ведь нас увидели, услышали и стали поддерживать, - говорит Ольга Цветкова, заведующая детским садом №109 "Кузнечик".

Подход к организации очень серьезный, как в любом спорте: на учете каждый занимающийся ребенок, ведется рейтинг достижений. Часто после детских садов с флорбольным уклоном юные спортсмены продолжают заниматься в школах, где поддерживается такой вид спорта.

Как вам: против детей играют взрослые? Фото: Ольга Кузнецова

Что игра безопасна и ей все возрасты покорны, журналистам продемонстрировали в одном из залов Центра образования: школьники младших классов сыграли против взрослых. В команде была одна девочка. Действительно, это динамичная, командная игра без силовых приемов — ни родителям, ни детям не было страшно!

Сейчас готовится заявка на очередной президентский грант. Есть уверенность, что дело череповецких флорболистов поддержат.

Итак, Череповец активно получает президентские гранты. Насколько долговременный эффект они дают? Ответ на этот вопрос мы искали в работе другого НКО. Мы посетили Центр "Преображение", где работают с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

С каждым ребенком занимаются специалисты Фото: Ольга Кузнецова

В 2017 году Фонд "Дорога к дому" получил президентский грант "Вариативная система услуг присмотра и ухода за детьми до 3 лет". Одна из площадок, где он реализовывался, была как раз в "Преображении". Она работает до сих пор. Кстати, результаты по этому гранты были настолько высокими, что в рейтинге лучших вошли в ТОП-100.

Для родителей, бабушек-дедушек, общение со специалистами также необъодимо Фото: Ольга Кузнецова

— Мы ничего не придумываем, чтобы получить, например, деньги. Жизнь сама подкидывает проблемы, а выход всегда есть, — говорят представители благотворительного фонда "Дорога к дому" Северстали, кстати, довольно известного на Вологодчине. Он давно стал профессиональной некоммерческой площадкой с механизмами разработки и внедрения социальных технологий. У фонда огромный опыт по развитию партнерства между ведомствами, различными сферами, СМИ, наукой.

— Так и тут. Не секрет, что стресс у семей с нездоровыми детьми начинается почти сразу после рождения малыша. Часто мать или отец сталкиваются с проблемой, а ее решить невозможно, потому что связан по рукам-ногам ребенком, - рассказала представитель Фонда Екатерина Фрыгина. - Проблемы начинают копиться, расти как снежный ком. Часто пик проблем наступал, когда заканчивалось детское пособие, когда ребенку исполнялось 1,5 года: жить не на что, а работу мама найти не может. Выйти из дома — проблема: оставить не на кого. В те годы, когда писался грант, остро стояла проблема с местами в детских яслях и садах и Вологды, и Череповца. В таких ситуациях обычно недалеко до депрессии, алкоголя, развода и даже до решения сдать отпрыска в детдом. Кстати, некоторые хотят избавится от ребенка таким способом ненадолго, но практика показывает, что если ребенка не видишь сутками, рвется с ним психо-эмоциональная связь. Такие дети уже остаются там навсегда. Поэтому важно вовремя оказать помощь ради сохранения семьи и родственных связей.

Идея была проста — создать места, где родители могли оставить ребенка на пару часов, предварительно позвонив. Таким образом взрослые получали время на решение своих проблем — неважно каких: самому посетить поликлинику или сходить на собеседование, или в парикмахерскую, или просто отремонтировать кран. Наша цель — сохранить семью ребенку. Кроме того, родители в большинстве случаев не специалисты в воспитании. Им нужна информация, консультации, и все это можно получить благодаря проекту абсолютно бесплатно.

Сейчас, когда все дети до 3 лет обеспечены местами в детских учреждениях Череповца, на базе центра "Преображение" продолжает работать группа. В просторной комнате с яркими игрушками мы застали двух малышек под присмотром специалистов. И маму, которая получила передышку в своем марафоне...

Хорошо, когда игрушек много Фото: Ольга Кузнецова

Такой же проект был реализован и в областной столице Вологодчины. Кстати, различия есть — в Вологде, например, более охотно берут чужого ребенка в семьи.

Показательным диалогом завершилась наша встреча в Череповце:

— А расскажите счастливую историю, которая произошла благодаря вашим усилиям и благодаря президентскому гранту.

— Их много. Но хорошо, вот одна... В одной из семей десять лет не было детей. И вдруг родился ребенок. Но особенный — с синдромом Дауна. Врачи не предупредили, что такое произойдет. Надо ли говорить, что у родителей был стресс. Муж, например, заявил, что он тут ни при чем и ушел. Женщина осталась одна и без поддержки впала в отчаяние. К счастью, на помощь пришли специалисты. Такие дети — они верные друзья, настоящие помощники. Они замечательные. Сейчас все поменялось. Они приводят ребенка к нам в центр.

— Почему они?

— Так муж вернулся!