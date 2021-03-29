Вологжане увидят театр роботов, управление дронами и луноходами

Вас поприветствуют роботы с человеческий рост!

В Вологду едет необычная выставка - ROBOPARK. Это Международная выставка роботов и космических технологий для всей семьи. Единственный в своем роде проект, приехавший из Европы в Россию, который объединил роботов и космос воедино. Здесь вы не только познакомитесь с роботами со всего мира (в том числе в человеческий рост!), но и увидите настоящий театр роботов, научитесь управлять дронами, погрузитесь в мир виртуальной реальности и заставите объекты летать силой своего разума.

Вы сможете увидеть лучшие космические инновации, пройти подготовку в космонавты на уникальных аттракционах, а также узнать много удивительных фактов из мира технологий и науки. ROBOPARK станет настоящим открытием не только для детей, но и для взрослых!

Ознакомьтесь с программой выставки на сайте robo-park.com

С 2019 года проект ROBOPARK путешествует по Европе - нас посетило уже более 2,5 миллионов человек. А с 8 апреля по 16 мая текущего года выставка впервые посетит Российский город Вологду.

На выставке также будут представлены 6 зон виртуальной реальности, где все желающие смогут прокатиться на американских горках, исследовать океанское дно и даже поднять вертолет, используя только силу своего разума!

Кроме того, вы сможете увидеть танец молнии в уникальном Тесла-шоу, получить возможность встретиться лицом к лицу в поединке с настоящим роботом в человеческий рост, а также посетить десятки других, не менее увлекательных мероприятий и игр.

Обучение может быть приятным

Выставку и все шоу можно посетить самостоятельно или через экскурсию у профессионального гида. Каждый час будет организована бесплатная экскурсия, во время которой гид расскажет о каждом роботе, его уникальных особенностях и даже его применении в повседневной жизни.

Все развлечения будут дополнены разнообразными мастер-классами для детей. Юные посетители напишут программы для управления роботами, создадут уникальное авторское мыло или сделают крутую шипящую бомбочку для ванн, которая станет приятным подарком для себя и близких.

Более 50 роботов с выставок Европы и США

Большой интерес к выставке ROBOPARK в других странах показывает, что мир инноваций и новых технологий так же увлекателен как для детей, так и для взрослых. Проект успешно посетил уже 12 городов Польши. И сейчас мы впервые открываем нашу выставку в России.

Билеты на предстоящее мероприятие можно приобрести на сайте или непосредственно в кассах перед входом на выставку. Они не имеют ограничения по времени, а это значит, что каждый может провести на выставке столько времени, сколько захочет - даже несколько часов!

Приглашаем абсолютно всех, ведь ROBOPARK - это уникальный проект, который обучает, развлекая. И поэтому подходит как для самых маленьких, так и самых больших участников.

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