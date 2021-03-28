Череповецкий убийца экстрадирован в Россию спустя 16 лет

Фото: mvdmedia.ru

Убийца из Череповца 16 лет скрывался в Болгарии. Как стало известно, мужчина совершил убийство 16 лет назад. Но был арестован и доставлен на родину. Здесь он будет отбывать наказание. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как оказалось, от наказания Андрей Данилов прятался в Софии, где население составляет более 1,3 миллиона человек.

Между тем заочно его осудили на родине: Данилов был осужден на 19 лет за организацию убийства и незаконное хранение оружия.

Дело в том, что в 2005 году один из предпринимателей занял крупную сумму у состоятельной женщины-предпринимателя для строительства многоэтажных гаражей. Шло время, но долг он отдавать не спешил. А потом и вовсе выбрал более дешевый вариант: заказал убийство. Он нанял Данилова и предоставил информацию о женщине, пистолет и патроны.

Тот дожидался жертву в подъезде. Угрожая пистолетом, он заставил ее войти в квартиру. Но потерпевшая сумела нажать тревожную кнопку, по сигналу которой прибыли сотрудники частного охранного предприятия.

"Данилов открыл огонь. В результате один из сотрудников ЧОПа погиб. Женщина и второй охранник были ранены и доставлены в медицинскую организацию, где им оказали своевременную помощь", - рассказала Ирина Волк.

Данилов был признан виновным и заочно приговорен Вологодским областным судом за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ, к 19 годам лишения свободы.

все эти годы он был в розыске. По каналам Интерпола его вычислили. В июле 2020 года злоумышленника задержали на территории Болгарии. Затем шло решение формальностей.

Сейчас стало известно - спецрейсом из Софии Данилов доставлен в Россию.

Вместе с ним в Москву из Софии прибыл и другой разысканный. Сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России болгарскими коллегами переданы обвиняемый в убийстве и бандитизме Владислав Мухин.

"Муха" – активный участник организованной группы, известной под названием «Перваки». Группа действовала с конца 1980-х годов на территории города Казани. Он разыскивался по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 и частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса РФ: в 1998 году на улице Толстого в автомобиле было обнаружено тело лидера организованной группы «Калуга» Татарова (криминальное прозвище Янис) с огнестрельными ранениями. Мухин привлечён был в качестве обвиняемого, однако сумел скрыться за границей.