Экс-музыкант группы "Звуки Му" Александр Липницкий погиб, но оставил добрый след на Русском Севере

vk.com/kirmuseum

В Подмосковье 25 марта погиб экс-музыкант группы «Звуки Му», режиссёр, журналист, советский и российский культуролог, коллекционер Александр Липницкий. Смерть оказалась жуткой и нелепой: 68-летний Александр пытался на лыжах пройти по льду, но утонул в ледяной воде зимней реки у поселка Николина гора.

Александр Давидович вел программы о русском и зарубежном роке на петербургском ТВ, телеканале «Ностальгия» (НТВ+), радио «Финам FM». Ему удалось поработать с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым, Майком Науменко и другими звездами. Музыкант бывал и на Вологодчине, утверждал, что Север России – это «соль земли русской». Он посещал Кирилло-Белозерский музей-заповедник и Музей фресок Дионисия, часто был участником выставок.

«Покров Пресвятой Богородицы», XVIII век. vk.com/kirmuseum

Как сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника, Александр Липницкий передавал музею ценные иконы и книги. В 2006 году его подарком стали иконы XVII–XVIII веков «Покров Пресвятой Богородицы» и «Вознесение» - они сейчас хранятся в Музее фресок Дионисия. В 2000 году подарил «Житие и чудеса Василия Нового» начала XIX века.

Икона «Покров Пресвятой Богородицы», XVIII век. vk.com/kirmuseum

На выставках 2018 года были представлены раритеты - «Преподобный Кирилл Белозерский" и редкие варианты иконографии, «Красота резного образа», в 2017 году - «Николай Угодник» из коллекции музыканта. У Александра было множество планов, в том числе и принять участие с иконой конца XVIII века «Троица Новозаветная» (купленной у наследников Михаила де Буара-Елизаветина) в июне в новой выставке «Русское барокко» в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

Невосполнимая потеря.