Ночное похолодание после дождей - может потому в небе появилась необычная иллюминация. В Вологде под рекой было замечено солнечное гало. Небесное явление сфотографировала и разместила снимки в социальных сетях вологодская поэтесса Ната Сучкова.О гало мы стали слышать в последнее время чаще потому, что у каждого есть телефон, люди фотографируют, информация быстро передается от человека к человеку. И все-таки полное гало - это явление редкое. Чаще оно образуется из-за преломления света в кристалликах льда, которые расположены высоко в атмосфере. Могут льдинки находиться и низко, образуя смесь, в них тоже может преломляться свет и образовываться гало. Эту взвесь называют алмазной пылью.Ната Сучкова не только поэт, но и фотохудожник. Наверное, поэтому ее снимки вызвали многочисленные отклики и лайки."Похоже на последние кадры фильма-катастрофы "Меланхолия",- написал Александр Сазонов.Одна из вологжанок предположила: "Такое чувство, что это курсирует гигантское неопознанное небесное тело!"