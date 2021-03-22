В Череповце из банкомата украли 7 миллионов рублей

Ворам удалось унести 7 млн рублей

В Череповце в три часа ночи в минувшие выходные из банкомата в круглосуточном офисе "Промсвязьбанка" преступники извлекли 4 кассеты с наличностью. Им удалось скрыться.

Место происшествия Фото: Яндекс

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, рано утром 21 марта в дежурную часть полиции Череповца поступило сообщение о повреждении банкомата. На место выехала оперативно-следственная группа. Как выяснилось, двое неизвестных 21 марта, пока еще неустановленным способом, сумели украсть с Советского проспекта, 99/а, порядка 7 миллионов рублей.

Специалисты обследовали место происшествия и изъяли отпечатки пальцев, следы одежды, обуви, видеозаписи, следы взлома, фрагменты замка и металлической проволоки, самоклеящуюся пленку.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 - "Кража в особо крупном размере", ведется расследование дерзкого преступления.