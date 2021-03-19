В Вологодской области вынесен пожизненный приговор убийце беременной супруги и ее ребенка

Фото: пресс-служба судов Вологодской области

В Вологодской области вынесен пожизненный приговор. Максимальный срок получил убийца своей молодой беременной жены и маленького ребенка.

19 марта в Вологде закончено чтение приговора Капустину, жителю Кич-Городецкого района. Он признан виновным в жестоком убийстве жены, ее пятилетней дочери, поджоге дома, который он осуществил, чтобы скрыть следы.

26-летний мужчина был женат лишь несколько недель. После задержания молодой человек пытался скрыться - сбежал из здания полиции.

Шокирующие подробности преступления были изложены в многотомном деле.

Суд, рассмотрев дело, признал Константина Капустина виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. а, в, г, д, к ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, и женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога).

Капустин в суде утверждал, что в убийстве жены и ее дочери не виновен, себя он оговорил на предварительном следствии. убежал из здания полиции, так как был напуган пожизненным наказанием.

Однако вину в совершении поджога дома, в котором жила молодая пара, в котором произошло убийство, в котором он бросил истекающую кровью девочку умирать, Капустин признал.

Однако собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного вердикта.

Суд расценил позицию Капустина в судебном заседании как способ уйти от наказания за содеянное и взял за основу обвинительного приговора его признательные показания на предварительном следствии.

При этом судебно-психиатрическая экспертиза признала Капустина вменяемым.

Смягчающими обстоятельствами суд признал явка с повинной, способствование раскрытию преступлений, частичное добровольное возмещение имущественного вреда. Отягчающих наказание Капустину обстоятельств суд не установил.

Суд назначил Капустину наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Напомним, после тушения горящего дома в деревне Ушаково были найдены тела 30-летней женщины и ее 5-летней дочери. На трупах обнаружили множество колото-резанных ран в районе головы и тела. Экспертиза показала, что женщина была на 10 неделе беременности, а девочка была жива, когда началось задымление помещения..

Сбежавшего из полиции обнаружили в 16 километрах от райцентра - он скрывался в бане в деревне Березовая Гора. При задержании он пытался укрыться в трубе через дорогу.