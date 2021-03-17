На озеленение Вологды потратят 8,5 млн рублей

Фото: Jayda Novak

В 2021 году в Вологде планируется провести озеленение на 8,5 млн рублей, что в полтора раза больше, чем было выделено в предыдущие годы. Как ни странно, эти затраты должны вознаградиться экономией средств в будущем. Предложена новая концепция: однолетние растения заменят многолетними кустарниками, травянистыми и розами. Вологду оформят в естественном, природном стиле, что соответствует мировым трендам.

В этом году растения высадят в городских парках и на площадях. Многолетние растения хоть и требуют некоторого ухода, но растут много лет - их не надо каждый раз закупать и высаживать. Начальник Департамента городского хозяйства Вологды сообщил: "Основной акцент в этом году решено сделать на аллею на проспекте Победы. Она будет оформлена в природном стиле, который включает травянистые, злаковые и цветущие растения. Оформлено будет более 1000 кв. м площади, подготовлено более 5800 штук многолетней рассады. В этом году для декоративного оформления, сохранения влаги и защиты от сорняков закуплена древесная мульча".

Аллея на проспекте Победы Фото: администрация города Вологды

Однолетние растения не исчезнут совсем, но будут сочетаться с многолетними. Например, на площадях Революции и Федулова, а также в Детском парке высадят лилейник, живучку, котовник, вейник, овсяницу, спирею, барбарис. В Кировском сквере у стелы героям войны появятся невысокие многолетники. Осенью по периметру цветника посадят луковичные, которые будут радовать вологжан с мая по июнь - потом зацветут однолетние яркие цветы. В Вологде на площади Дрыгина высадят лилейник (в 2020 там уже разместили многолетники). Розарии украсят площадку у Вологодского драматического театра, площадь Бабушкина у ЖД вокзала и памятник Беляеву - напротив ТЮЗа.

Такая концепция понравилась членам Общественного совета города. Будет создана карта цветников с моголетними растениями - она понадобиться при аккуратной уборке и складировании снега. Многолетние растения были высажены также и в прошлом году на обновленном бульваре Пирогова.