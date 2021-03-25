Новые люди предложили вологжанам легальную возможность не служить в армии

Алексей Нечаев - лидер партии "Новые люди"

Лидер партии “Новые люди” Алексей Нечаев предложил ввести механизм легальной компенсации отказа от службы в армии. Соответствующее заявление он сделал на пресс-подходе по итогам конкурса “Марафон идей”.

На конкурс жители разных уголков страны подали идеи — как решить самые насущные вопросы российской жизни. Самые актуальные из них войдут в программу партии "Новые люди". В конкурсе принимали участие множество молодых людей, так что на суд экспертов поступил целый блок предложений, касающихся службы в вооруженных силах. Не секрет, что кто-то честно отдает свой долг стране, а многие, используя лазейки, незаконные схемы, просто откупаются от своей обязанности. Начинать свою жизнь с обмана — это, согласитесь, не самый правильный выбор. Легализовать "откуп" от армии и предлагают конкурсанты.

Эта инициатива была замечена экспертами, она совпала с позицией партии “Новые люди”.

— Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей. Они пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил, — рассказал Алексей Нечаев.

По его словам, такая сумма станет неплохим подспорьем отслужившему в армии. Например, молодой человек сможет начать учебу в том вузе, который ему интересен. Вероятно, эта сумма может обсуждаться. Политик уверен: "Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это!"

Кроме того, Алексей Нечаев предложил расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы. Сейчас такую службу проходит лишь небольшая часть призывников. Политик предлагает расширить перечень профессий для гражданской службы. Не секрет, что воины часто занимаются довольно странными вещами, например, красят траву на газонах. По предложению Нечаева, "IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей..."

В ближайшее время эта инициатива будет оформлена в виде законопроекта, который будет внесен в Госдуму. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что пока не обсуждал инициативу с министром обороны Сергеем Шойгу, но считает свое заявление публичным приглашением к диалогу.

“Это не только наша идея, это инициатива людей, — подчеркнул Нечаев. — Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы”.