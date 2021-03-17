Ноу-хау от мошенников: теперь они представляются полицией

Люди,к сожалению, верят мошенникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу несколько череповчан попали на уловку мошенников, которые по телефону представлялись сотрудниками полиции. На сей раз они звонили от имени руководства череповецкой полиции. В итоге за сутки три заявления о фактах мошеннических действий поступили в полицию. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД области.

Одна из девушек, череповчанка 1993 года рождения, рассказала, что работает в одной из фирм города дизайн – менеджером, занимается сувенирной продукцией. 15 марта девушке поступил заказ. Мужчина представился по имени и отчеству и пояснил, что ему необходимо заказать для УМВД ежедневники и брелоки, весь заказ с товарным чеком нужно подвезти к первому отделу полиции на проспекте Строителей, 34, предварительно позвонив заказчику. На следующий день, заявительница приехала по указанному адресу и позвонила по телефону. Мужчина сообщил, что ему нужен чек подтверждающий, что девушка сдала сдачу с 15 000 рублей, которые он ей передаст в руки наличными. Весь заказ стоил 10710 рублей. «Полицейский» продиктовал номер телефона, на который необходимо перевести 4290 рублей, что девушка и сделала.

Но так как заказчик долго не выходил, она прошла в отдел полиции к дежурной части и рассказала о случившемся.. Оперативный дежурный сообщил, что такого сотрудника в УМВД Череповца нет. Так что девушка написала заявление о мошенничестве.

Еще с одной женщиной 1976 года рождения произошла похожая ситуация. Там в разговоре с ней участвовало двое «сотрудников полиции». До выполнения заказа дело еще не дошло, но ей предложили сделать предоплату сдачи. Мужчина посоветовал заявительнице пройти до ближайшего банкомата и перевести сдачу. Женщина поняла, что ее пытаются обмануть и пошла в отдел полиции.

И третий факт за прошедшие сутки отличается от ранее описанных. Женщине 1955 г.р. на протяжении двух дней не переставали поступать звонки с различных абонентских номеров, каждый раз на том конце провода она слышала сотрудников безопасности различных банков. Один из них сообщил пенсионерке, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит, и для сохранности своих средств ей необходимо самой сходить в банк оформить кредит и забрать денежные средства.

В первый раз женщина уже дошла до отделения финансового учреждения, но вовремя остановилась и передумала брать кредит. После этого ей позвонил сотрудник правоохранительных органов с всем известного адреса - Петровки, 38, что в столице нашей родины Москве. Он сообщил, что у него в производстве находится уголовное дело по мошенническим действиям со стороны нечистых на руку сотрудников банка, и те сотрудники, что звонят клиентке, помогают следствию, поэтому пенсионерке необходимо выполнять все их требования.

Женщина поверила звонившему, и все-таки оформила на свое имя кредит в размере 150 000 рублей. После этого заявительнице поступил звонок якобы от руководителя череповецкой полиции. «Мужчина сообщил, что полицейские действительно проводят совместную операцию, и я должна следовать инструкциям банка. По словам звонившего нужно было перевести деньги в сумме 150 000 рублей на указанный сотрудниками счет банка, а после этого меня бы вызывали в отдел полиции для дачи показаний на бульвар Доменщиков, 34» - пояснила пенсионерка.

Женщина сразу решила проехать по адресу, который назвал полицейский, но в это время ей снова позвонили с Петровки, 38 и поинтересовались, где она находится. Женщина сообщила о своем намерении ехать в полицию, после этого услышала угрозы в свой адрес :«Если Вы не переведете деньги, то станете соучастницей преступления и вас посадят под арест на 15 суток»- заявительница вспоминает слова неизвестного . Пенсионерка разволновалась и позвонила сыну. После этого оба гражданина направились в отдел полиции.