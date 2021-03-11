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Общество11 марта 2021 18:00

Памятник врачам - борцам с коронавирусом появился на Вологодчине

Он изготовлен из снега и льда руками осужденных ИК-17
Иван Чухнин
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Фото: УФСИН по Вологодской области

В Вологодской области появился памятник врачам - борцам с коронавирусной инфекцией. Это автомобиль "скорой помощи" - традиционная "буханка", практически макет в натуральную величину, фигуры врачей в "скафандрах" и слова благодарности: "Спасибо врачам. 2021".

Среди учреждений регионального УФСИН продолжается первый этап конкурса снежных фигур. О скульптурах в исправительной колонии № 17 рассказал сайт областного УФСИН. 14 отрядов учреждения соревновались в создании снежных шедевров.

Они выбрали наиболее актуальные темы: это и 60-летие первого полета в космос советского космонавта Юрия Гагарина, 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, а также исследование россиянами Марса.

Однако самой актуальной и мастерски сделанной оказалась работа, посвященная врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Работа стала в колонии победителем конкурса снежных фигур.

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