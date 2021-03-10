Маньяку с Вологодского пятака отказали в условно-досрочном освобождении

Дмитрий Гридин. Фото из открытых источников

Белозерский районный суд Вологодской области отказал Дмитрию Гридину, убившему днем в подъездах домов города Магнитогорска в 1989 году трех девушек 13-17 лет, в условно-досрочном освобождении. Ходатайство осужденный обосновал тем, что отбыл уже 31 год заключения, не допускал злостных нарушений, а в ходе следствия был вынужден себя оговорить. На воле его могут принять родители и обеспечить место проживания.

Пресс-служба судов Вологодчины сообщила, что маньяк по прозвищу "Лифтер" допустил 24 нарушения режима содержания, к тому же на меры профилактики реагирует не всегда адекватно. Сейчас "Последний маньяк СССР" отбывает наказание в Исправительной колонии особого режима №5 для пожизненно заключенных (всего таких мест в России семь), которая находится на острове Огненном в Белозерском районе, ее еще называют "Вологодским пятаком". Колония расположена в бывшем Кирилло-Новоезерском монастыре на озере Новом. Сейчас там содержатся 192 особо опасных преступника.

Дмитрий Гридин родился в Магнитогорске в уважаемой в городе семье. Он поступил в Магнитогорский горно-металлургический институт, женился, родилась дочь. Еще будучи студентом он начал убивать девушек. 31 июля 1989 года "Лифтер" задушил 16-летнюю Жанну Теренчук в подъезде её дома. Он заходил с жертвами в лифт, нажимал кнопку "Стоп", начинал приставать, а потом душил их и резал ножом, раздевал и тащил на чердак.

Вологодский пятак Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Следующие три нападения окончились для него неудачно. Одна из выживших подробно описала агрессора. Прошел месяц, и маньяк убил Данзилю Усманову и Людмилу Позднякову, оставив на месте преступления отпечаток пальца. В ноябре следующая девушка смогла оказать серьёзное сопротивление, что спасло ей жизнь: Гридин бросился бежать, обронив в мороз шапку и очки. По этим приметам его и задержали - молодой человек без головного убора выделялся из толпы в −20 °C. При аресте у него нашли нож. Маньяка опознали свидетели и выжившие.

Изначально пойманный давал признательные показания и подробно описывал каждое свое преступление. Потом решил идти на попятную - он до сих пор отрицает свою вину. Дело "Лифтера" всколыхнуло общество: взбешенный народ требовал публичной казни. Гридина приговорили к расстрелу, однако в 1993 году смертная казнь была заменена на пожизненное заключение.

Сохранившаяся в тюрьме фреска Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Маньяк несколько раз подавал ходатайства о помиловании: в 2014 году он попытался оспорить указ Президента РФ, в 2017 просил об УДО. В 2000 году он обратился в Комитет по правам человека при ООН, который нашел нарушения, однако освобождать Гридина не спешили - ведь после его ареста нападения на девушек прекратились.

В 2021 году суд не нашел подтверждений, что маньяк исправился. Во внимание были приняты также сведения о личности осужденного. "Цель наказания не достигнута", - сообщили в белозерском суде. Постановление может быть обжаловано.

Так живут "пожизненники" Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

P.S. "Лифтеру" посвящена серия из популярного цикла «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. В Магнитогорске в 2021 году начали снимать полнометражный художественный фильм, посвященный страшным деяниям подъездного убийцы.