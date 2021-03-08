Шокирующее ДТП с автобусом: под Вологдой погибли мама и 16-летняя дочь

Иномарка превратилась в кучу металлолома Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области 8 марта омрачено трагедией. В Грязовецком районе погибли женщина и ее дочь. На трассе произошло ДТП с рейсовым автобусом.

Автобус от удара оказался в кювете Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Место ДТП представляло собой страшное зрелище Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Автобус был практически полный Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Авария произошла 8 марта около 16:00 на 33 километре автодороги Вологда - Ростилово, недалеко от деревни Пузово, возле пузовского переезда через железную дорогу. О трагедии сообщает Управление МВД по Вологодской области.

По предварительной информации, 34-летняя женщина управляла автомашиной "Киа Спектра". Внезапно автомобиль выехал на полосу встречного движения, там двигался рейсовый автобус под управлением 44-летнего мужчины. В результате лобового столкновения погибла и женщина - водитель, и и ее 16-летняя дочь.

Автобус двигался по маршруту Вологда - Грязовец. В салоне находилось сорок пассажиров, серьезных травм никто не получил. Обстоятельства ДТП будут уточняться.

По уточненным данным, авария случилась возле примыкания второстепенной дороги на Чернаву. Травмы получили пять пассажиров автобуса, но обращаться за медпомощью не стали. По мнению очевидцев, ехавших в автобусе спасли сугробы, погасившие скорость.

Погибшие - жители деревни Палкино, девушка - студентка техникума.