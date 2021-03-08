История любви: жительница вологодской глубинки помогла сбежать жителю Алжира и попала под суд

Фото: УФМС по Вологодской области ВКонтакте

Жительница вологодской глубинки была осуждена за содействие нелегалу из Алжира. Она пыталась укрыть темнокожего в Никольске.

Историю пятилетней давности о любви без границ вспомнили в пресс-службе судов Вологодской области.

В далеком 2013 году жительница Никольска Ирина познакомилась в Фейсбуке с парнем из Алжира по имени Ахмед. Почти год общалась чрез интернет. Как сообщает пресс-служба судов, незнание языков приходилось компенсировать желанием понимать друг друга и интернет-переводчиком.

В феврале 2015 года Ирина пригласила африканца посмотреть на вологодскую зиму. Он, не раздумывая, прилетел в Вологду.

Гостя встретила вологжанка и увезла в райцентр. Любовь была так горяча, что уехать вовремя он не смог. Виза была действительна лишь на две недели, но он задержался до осени. В сентябре, чтобы сэкономить на билетах на обратный путь, нелегал явился в полицию. Его оштрафовали на 2000 рублей и приняли решение выдворить за госсчет.

До выдворения он находился в спецприемнике для нелегальных иностранцев в Вологде. Ирина приезжала на свидания к возлюбленному. И решила организовать побег, для решения этой задачи мужчина был пристроен в областную больницу. План она написала ему в смс: он должен был жаловался на боли в животе. Он так и сделал, его поместили на обследование. Но Ахмед оттуда сбежал. Три дня Ахмед бродил по улицам Вологды, не имея возможности позвонить подруге: он потерял ее номер, а телефон оставил в спецучреждении. Все это время он был в розыске. В результате Ахмед попросил у прохожего телефон и в "Фейсбуке" написал Ирине сообщение, где он находится. Они встретились и на такси поехали в Никольск.

Вероятно, любовь могла бы продолжиться, но по пути в Никольск в селе имени Бабушкина маршрутку остановил наряд ГИБДД. После проверки документов беглеца доставили в полицию.

В результате вфриканца выдворили на родину без права въезда в России в течение пяти лет.

А Ирина попала под суд. Жительницу Вологодской области обвинили в организации незаконного пребывания иностранца в России и назначили наказание в виде 1 года исправительных работ условно с испытательным сроком 1 год.