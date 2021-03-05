Мечты сбываются: под Вологдой особенные дети соревновались на горных лыжах

Как много вас, победителей!

В Стризнево, под Вологдой, снежные склоны – солнце, снег и звонкие детские голоса.

На базе Центра отдыха и развлечений "Y.E.S." состоялись самые масштабные в России соревнования по горнолыжному спорту для детей с особенностями здоровья и развития – VI Всероссийские Старты Мечты. В соревнованиях приняли участие 65 детей из 25 регионов страны. Самому младшему из участников исполнилось 4 года, самому старшему – 18 лет.

Идет перекличка – Камчатака, Иваново, Улан-Удэ, Иркутск, Вологда... Самая многочисленная делегация прибыла из Вологодской области - 17 человек.

Наталья Белоголовцева - всегда среди детей Фото: Иван Чухнин

— Семьи, в которых особенный ребенок, это несчастные семьи. Мы дарим счастье: даем возможность семье стать иной. Ведь когда на лыжи встает ребенок, это вынуждены сделать и родители, — говорит Наталья Белоголовцева. У нее и ее супруга, звезды КВН Сергея Белоголовцева, есть дело жизни: они создали "Лигу Мечты", которая занимается комплексной реабилитацией особенных детей. Ее личный опыт ошеломляет:

— У моего сына Евгения 4 врожденных порока сердца, детский церебральный паралич... Прогнозы были чудовищные. Мы с мужем спали по очереди после его операции – следили, дышит он или нет...

Надо сказать, это было тридцать лет назад, на Дальнем Востоке, в поселке Солнечном, где будущей шоумен работал после горного института мастером на руднике. А Наталья, мать троих детей, один из которых особенный, в 25 лет выглядела как уничтоженная жизнью женщина. Сегодня это молодая, красивая, активная, спортивная дама, мама взрослых и самостоятельных детей. Вместе с мужем они помогают семьям с особенными детьми вырваться из четырех стен, из проблем, из рутины буден через спорт.

О том, как к этому пришли, Наталья рассказала так:

— Однажды родственник пригласил нас в США, там дети с инвалидностью не редкость на горных склонах. Результаты двухнедельной поездки для нашего сына были ошеломляющими. Через год мы повторили... Сделав открытие, что горные лыжи делают с человеком, с его телом, координацией, речью, мы решили развивать это в России. Надежда была на государство или крупные коммерческие структуры. Но поддержка пришла, главным образом, от людей: родителей, педагогов, врачей, предпринимателей.

Сейчас Евгений окончил театральный институт, он рисует, это прекрасный партнер по путешествиям, интересный собеседник.

— Как мы не сошли с ума – он не дышал, не ходил 6 лет, его никуда не брали, не принимали... — вспоминает Наталья. — Но есть время, когда мы тащим детей, отказывая себе в чем-то. Но потом все это возвращается...

Пусть кубков будет много, малыш! Фото: Иван Чухнин

— Скажите, методики реабилитации есть за рубежом?

— За рубежом – это скорее развлечение, обеспечение общих прав. Методики мы сами разрабатываем. Там такого как Женю положили в гандолу и возили бы за собой. А у нас подход как к спорту.

Начиналось все с Москвы, Московской области. На реабилитацию, заниматься горными лыжами, пришли 9 детей, а сейчас по всей стране - 9 тысяч. Было 10 инструкторов, работающих с особенными – сегодня их 800. По всей стране 110 объектов, где таким детям дан зеленый свет. Лига проводит уже шестые всероссийские соревнования по горным лыжам. Все по-взрослому: с экипировкой, с таймингом, судейством, кубками, дипломами, медалями.

Поехали! Фото: Иван Чухнин

В первый день соревнований в Вологде прошла Всероссийская конференция тренеров – инструкторов, заинтересованный разговор шел шесть часов, участие принимали ведущие мировые эксперты, более 30 инструкторов, а также лидеры региональных проектов.

— Инструкторы – это самое главное в нашем деле. Вы понимаете, что в России в принципе не так много даже обычных инструкторов по горным лыжам. А тут нужен навык работы с особенными детьми... Кроме того, горные лыжи – это всего несколько месяцев в году. Поэтому сейчас у нас пять направлений комплексной реабилитации.

В Бурятии Дед Мороз уже был. А вот теперь и к нему приехали из Улан-Удэ. Фото: Иван Чухнин

В Вологду из Бурятии с тремя воспитанниками приехал Дмитрий Тубчинов.

— Я стал тренером, потому что сам отец особенного ребенка. С началом участия в проекте, с занятий спортом все изменилось – и здоровье ребенка, и атмосфера в семье. Он лучше стал учиться, стал лучше общаться - теперь играет с младшим братом. Раньше мы его одного из дома не отпускали – сейчас он ходит, например, в магазин. Он выступал на прошлых состязаниях на горных лыжах. А в Вологду мы привезли троих наших воспитанников.

— Как вам Вологда?

— Очень красивая! Курорт горнолыжный шикарный – есть все условия, у нас, может, чуть все поскромнее – и склоны, и инфраструктура. Сейчас в Бурятии в трех реабилитационных центрах "Лиги Мечты" занимаются около 180 детей, с 2016 года ежегодно участвуют в соревнованиях. Кроме горных лыж – ролики, командно-игровые виды спорта, с этого года осваиваем скалолазание и водные виды.

Принимающей стороной и одним из основных организаторов нынешних соревнований на Вологодской земле стала Межрегиональная экологическая и благотворительная общественная организация "Зелёный полюс". Вологда выбрана не случайно: в Москве знают, что на вологодских партнеров "Лиги Мечты" можно положиться, все будет организовано на высшем уровне.

Андрей Карягин открывает VI Всероссийские Старты Мечты

Как рассказал президент МЭБОО Андрей Карягин, место проведения "Стартов Мечты" выбрано на базе Центра отдыха и развлечений "Y.E.S.", где третий год подряд более 130 детей Вологодчины занимаются по уникальным инновационным методикам "Лиги Мечты". Помогали в проведении столь статусного мероприятия многие представители бизнеса.

Согласитесь, это круто - сменить коляску на горные лыжи!

Спорт - это жизнь!

— Все терапевтические занятия мы проводим бесплатно, в первую очередь, благодаря грантовой поддержке. Первые два года проект носил название "Лыжи Мечты - Y.E.S" , тогда мы получили первый президентский грант. В 2020 году наша организация получила второй грант Президента РФ. И проект стал носить название "Я знаю - ВСЁ возможно!". Государство не так давно повернулось к особенным людям лицом, и это очень заметно. У нас, благодаря гранту, к горным лыжам присоединились занятия роллер-спортом и командными играми, — рассказал Андрей Павлович. — Особенность нашего проекта в том, что в работе с нашими подопечными объединились врачи, педагоги и психологи. Специалисты, многие из которых с научными и спортивными званиями, готовят научную работу по адаптивным видам спорта. Чтобы все результаты, которые видят родственники и специалисты, были зафиксированы не на словах, а доказательно.

Выставка рисунков детей со всей страны оформлена в Y.E.S.

Подарки юным художникам

Кстати, до соревнований в Вологду со всех уголков страны слетались рисунки – был объявлен конкурс. 58 работ собрали в выставку. Здесь тоже как в горнолыжном спорте – есть самостоятельные работы, а есть – с помощью инструктора и родителей.

— Уверен, что сами соревнования послужат толчком не только для адаптивных видов спорта, но и для развития всего региона. Отложенный эффект сложно просчитать, но он будет.

К слову сказать, в Y.E.S. прибыли представители власти, общественности и депутаты. Они увидели, что проект реально работает и приносит результат, и заверили, что всегда можно рассчитывать на их поддержку. Тем более, в обновленной Конституции страны вменено в обязанность государства заниматься с людьми с особенностями развития и здоровья.

Соревнования - это праздник и для взрослых

Кстати, мама, проводившая дочь с подъемника на старт (каждому ребенку давалась вторая попытка), призналась:

- Вы знаете, стою на этом красивом склоне, на белом снегу, под ярким солнцем. Вижу своего ребенка не в инвалидной коляске, а мчащейся на горных лыжах. И как-то понимаю, что "соцреабилитация", "социализация" – это совершенно не то бессмысленное, чем казались эти слова пару лет назад в четырех стенах нашей квартиры.

Использованы фото Ивана Чухнина, МЭБОО "Зелёный полюс", пресс-службы "Лига Мечты".