- Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Лучшие педагоги получили награды Законодательного Собрания области. В областном парламенте состоялся торжественный прием педагогов Вологодской области, ученики которых добились особых достижений.

В зале собрались учителя из разных районов региона, сообщает пресс-служба ЗСО. В общем списке достижений – победы на олимпиадах разных уровней, на интеллектуальных конкурсах, научная работа и т.д.

"Дорогие педагоги, сегодня в этом зале собрались лучшие из вас. Вы достигли огромных успехов в преподавании. Ваши ученики становятся победителями конкурсов, олимпиад. А, главное, любовь к учебе, стремление открывать новое остаются с ребятами на всю жизнь. Для того, чтобы идти в ногу со временем, вы постоянно учитесь сами. Развивать систему образования, сделать школы по-настоящему современными – такую цель ставит перед собой и государство. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выступая перед победителями конкурса «Учитель года». Лидер страны обозначил задачу - вывести Россию в топ-10 стран по качеству образования. Во многом успех зависит именно от вас. Поскольку никакая техника, никакое оснащение не решат главную задачу, которая называется труд учителя", - обратился к собравшимся председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Луценко.

Спикер ЗСО рассказал педагогам о планах развития сферы образования в регионе. По национальному проекту «Образование» в 2021 году поступит новая техника. Общий бюджет программы составляет 445 млн. рублей. В Вологде начнется строительство школы в микрорайоне "Южный". В Череповце появится первый в регионе школьный технопарк. Продолжится создание центров «Точка роста» в сельской местности. Школы оборудуют цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии, наборами по робототехнике, механике и т.д. "В национальном проекте "Образование" есть проект, который называется "Успех каждого ребенка". В этом главный смысл работы сегодня каждой общеобразовательной организации. Мы понимаем, что найти талант у ребенка, помочь ему развивать эти способности может только настоящий мастер-профессионал. И такими мастерами в своем деле являетесь все вы", - отметила, выступая перед учителями, председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению Людмила Ячеистова.

- Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Приглашенные на встречу учителя получили Благодарственные письма Законодательного Собрания Вологодской области. Среди награжденных – преподаватель ОБЖ Шуйской средней школы Надежда Муранова. "Кроме преподавания ОБЖ занимаюсь краеведческой работой. Мои ученики неоднократно становились победителями и призерами регионального этапа олимпиады по ОБЖ, были участниками и призерами заключительного всероссийского финала. Ребята выступают на региональных краеведческих конференциях. Считаю, что любого ребенка всегда можно заинтересовать ", - поделилась секретами профессионального мастерства Надежда Муранова.

По словам учителя технологии Бабаевской школы №1 Юлии Всеволодовой, главным достижением в работе она считает успехи учеников. В преддверии Международного женского дня Андрей Луценко поблагодарил педагогов за работу, пожелал им новых успехов и любви учеников. "Дорогие учителя, задача нашей совместной работы – образование, подготовка ребят с тем, чтобы дать им путевку в жизнь, чтобы они развивали свою карьеру, получив прекрасное образование у нас в Вологодской области", - подвел итог встречи Андрей Луценко.