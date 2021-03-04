- Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Под Устюжной начали восстанавливать разрушенный ураганом памятник воинам Великой Отечественной войны. Объект приводят в порядок жители деревни Соболево Устюженского района.

- Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Начать восстановление монумента людям помог проект "Народный бюджет". Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области. Перспективы новых проектов активисты деревни обсудили с председателем, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Андреем Луценко.

- Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Памятник героям Великой Отечественной войны в деревне Соболево был открыт в 1978 году. С тех пор жители заботились о нем, следили за прилегающей территорией. Каждое 9 мая вся деревня собиралась у монумента. В 2018 году во время урагана на памятник упало дерево, повредив плиты с именами собольцев - участников войны. Было принято решение восстанавливать монумент через проект "Народный бюджет". "Мы подключили старост, работников культуры, общественников - смогли собрать нужную сумму для участия в проекте. В прошлом году восстановили часть памятника. В этом году мы планируем благоустроить постамент. Конкурсный отбор уже прошли. Хотелось бы, конечно, привести в порядок и фигуру солдата, потому что он тоже требует ремонта. Мы каждый год прокрашиваем памятник, но этого недостаточно", - рассказала одна из инициаторов проекта Галина Авдонина.

Глава Желябовского сельского поселения Татьяна Лапина отметила, что в этом году благоустройство памятника не завершится. Жители планируют вновь подать заявку в проект "Народный бюджет".

"В нынешнем году мы подали 11 заявок от нашего поселения. Мы активно развиваем это направление. В следующем году хотим отремонтировать крышу местного Дома культуры. Она протекает", - пояснила Татьяна Лапина.

Андрей Луценко отметил, что с этого года проект "Народный бюджет" претерпел ряд важных изменений. "Губернатор Олег Кувшинников поддержал предложение депутатов "Единой России" об увеличении финансирования проекта- дополнительно выделено 36 миллионов рублей, благодаря чему к заявленным добавятся еще 144 проекта. Кроме того, мы запустили проект "Школа общественного контроля", в рамках которого члены Партии окажут людям помощь в составлении заявок для проекта. Кроме того, реализацию каждого объекта будут контролировать сами общественники", - сказал спикер областного парламента.