Под Вологдой остановлены юные путешественники на мотоцикле и без прав

Ребят на мотоцикле без включенных фар пришлось остановить Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Сотрудники ГИБДД в Вологодском районе задержали юных мотоциклистов без прав. Подростки двигались на мотоцикле вечером 3 марта. В начале девятого на 13 километре автодороги Семенково-Заря их заметили сотрудники ГИБДД. Мотоцикл без световых приборов попался навстречу наряду отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по Вологодскому району в составе Евгения Сорокоумова и Игоря Червюка. Развернувшись, полицейские стали преследовать нарушителей, требуя остановиться. Не сразу, но мотоцикл остановился. при проверке оказалось, что у водителя документы на транспортное средство и водительское удостоверение отсутствуют.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, за рулем мототехники был житель села Молочное 2004 года рождения.

На улице была низкая температура, дул ветер, так что водитель мотоцикла и его пассажир замерзли. Чтобы предотвратить переохлаждение, госавтоинспекторы посадили их в служебный автомобиль. На место выехали законные представители подростков.

С путешественниками проведена профилактическая беседа, в отношении мотоциклиста был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».