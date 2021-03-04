Беременная Варвара Караулова получила отказ в суде

Аватарка на странице супруга в соцсетях. Фото: Oleg Eliseev, Facebook

Напомним, Варвара Караулова, студентка МГУ, отличница, свободно общающаяся на нескольких языках(росла в США и Европе) полюбила вербовщика. И устремилась в ИГИЛ( запрещенную в России организацию), к любимому человеку. Только благодаря настойчивости отца её задержали на границе Турции и Сирии. Девушка к тому времени называла себя Аминой и носила мусульманский наряд. Девушка была против возвращения в Россию, а затем она продолжала общаться с экстремистами и намеревалась повторить побег. В итоге ее осудили на 4,4 года за связь с террористами, отбывать наказание ее отправили в Вологду, женскую колонию на Советском проспекте. Она сменила имя и фамилию, стала Александрой Ивановой, работала швеей, заочно училась. В результате через 3,5 года, в апреле 2020, девушка вышла по условно-досрочному освобождению. Журналисты встречали ее у ворот колонии. Однако от общения она отказалась, вологодский омбудсмен Олег Димони увлек ее в автомобиль. В тот же день она с мамой выехала в Москву.

Позднее Караулова была помещена судом под административный надзор на девять лет! То есть до 2029 года ей необходимо быть дома с 22:00 до 06:00, кроме случаев, когда пребывание вне дома вызвано необходимостью находиться на официальной работе. Кроме того, каждые две недели Караулова должна являться в территориальное ОВД для регистрации. Согласитесь, такое не каждому под силу. И вот, Караулова обратилась в суд.

В иске Караулова просила отменить ночной надзор в связи с беременностью и необходимостью соблюдения соответствующего режима сна и отдыха, а также по состоянию её здоровья. «В удовлетворении исковых требований отказано», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Отказ суда последовал несмотря на то, что в жизни Варвары многое изменилось. Стало известно, что Варвара ожидает ребенка. Ее избранником стал адвокат Олег Елисеев, с которым она знакома с 2019 года. Девушка вернула свое имя, восстановилась в университете.

Похоже, девушка, выйдя замуж за адвоката, счастлива в браке. Она любима. Олег Елисеев признался жене в любви в соцсетях: "Я долго ждал того дня, когда я могу сказать, что по-настоящему счастлив. Я люблю тебя, Варя"