Спортсмены Вологды выиграли четыре золотые медали открытого Кубка по биатлону

Борьба была нелегкой. Но это - спорт! Фото: администрация города Вологды

Четыре вологодских биатлониста одержали победу на Кубке по биатлону Вологды и СЕВЕРГАЗБАНКа. Состязания проходили в эти выходные на стадионе «Локомотив» в Вологде. В них приняли участие более 70 спортсменов из Вологды, Череповца, Сокола, Грязовца, Великого Устюга и районов Вологодской области.

В соревнованиях принимали участие молодые спортсмены 2002-2009 годов рождения.

В первый день соревнований они выступали в дисциплине «спринт» на дистанциях от 3 до 6 км, во второй день – в дисциплине «индивидуальная гонка». Всего по итогам трех этапов Кубка было разыграно восемь комплектов медалей. В этом году на Кубке биатлонисты Вологды показали отличные результаты: выиграли четыре золотых медали.

Первое место в возрастной группе 2006-2007 годов рождения занял спортсмен из Вологды Матвей Мамонов. Биатлонист только что вернулся с первенства России из Смоленска, где стал 15-м в индивидуальной гонке и 13-м в составе сборной на эстафете.

«Тяжелее всего дался первый этап Кубка, потому что тогда бежал после болезни. Остальные шли хорошо, и заняли уверенные первые места. В последнее время лыжи стали мне лучше даваться, но стрелять больше нравится. Вообще я стараюсь не думать, что бегу на соревнованиях, делаю все также, как на тренировке», - поделился впечатлениями Матвей Мамонов.

Дмитрий Назаров занял первое место среди юношей 2002-2003 годов рождения. Среди девушек 2006-2007 годов рождения золото завоевала вологодская спортсменка Екатерина Белова. Победу одержала и вологжанка Милена Климова в возрастной категории 2008-2009 годов рождения.

Напомним, традиционно открытый Кубок города Вологды и СЕВЕРГАЗБАНКа по биатлону проходит в три этапа. Первый и второй этапы состоялись в декабре и январе. Третий, завершающий этап соревнований по биатлону, прошел в последние дни февраля.

«Благодаря тому, что Открытый Кубок города Вологды и СЕВЕРГАЗБАНКа проходит в три этапа, мы вместо одного соревнования имеем три турнира. Соответственно, для спортсменов больше возможностей проявить себя, у них больше тренировок и серьезнее

подготовка, в том числе и перед соревнованиями областного и межрегионального уровня», - прокомментировал итоги начальник Управления физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды Дмитрий Жиобакас.

Почетным гостем финального этапа соревнований стал вице-президент Союза биатлонистов России, судья международной категории Вадим Мелихов: «Организаторы проделали огромную работу, она, конечно, ни с чем не сравнится. Здесь много спортсменов разных возрастов. Есть те, которые только начинают соревноваться, и ребята, показывающие серьезные результаты. Впечатления очень хорошие, такие соревнования нужно проводить чаще».

«СЕВЕРГАЗБАНК – крупный региональный банк Вологодской области, и мы считаем нашей обязанностью помогать юным спортсменам. Уже третий год соревнования по биатлону в Вологде проводятся при нашем содействии. По поводу Кубка можем точно сказать, что он состоится и в следующийраз»,- пообещал заместитель председателя правления АО «СЕВЕРГАЗБАНК» Сергей Тишко.

Напомним, что в 2018 году в Вологде на стадионе «Локомотив» было организовано биатлонное стрельбище 4 категории, предназначенное для стрельбы из пневматической винтовки. Здесь активно тренируются вологодские спортсмены, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.