Губернатор Вологодчины укололся дважды

Олег Кувшинников получил второй укол Спутника V накануне Фото: vk.com

Губернатор Вологодской области сообщил в соцсетях о его успешной вакцинации от коронавируса. Накануне Олег Кувшинников привился вторым компонентом Спутника V. Глава региона заявил, что побочных эффектов не почувствовал: "Надеюсь, что после второй прививки выработается иммунитет и я смогу продолжить общаться с жителями области в рамках градостроительных советов уже очно".

На Вологодчину поступило на данный момент 29 тысяч доз препарата, а привито более 24 тысяч жителей, обе прививки сделали 3,5 тысячи вологжан. Открыто 62 прививочных пункта, которые работают в две смены. Запись через портал госуслуг или по номеру 122. Оперштаб сообщает, что в регионе активно прививаются пенсионеры, даже долгожители, и люди из групп риска. Хотя ежедневное число заболевших снизилось до двух сотен, каждые сутки фиксируется по десятку смертей от COVID-19. Олег Кувшинников призывал вологжан воспользоваться возможностью спасти себя и своих близких. Международный научно-медицинский журнал The Lancet подтвердил высокую эффективность российской вакцины.

Напомним, что маски носить обязательно даже провакцинированным. Привитый человек может заразиться коронавирусом и распространять его, но болезнь будет протекать в более легкой форме.